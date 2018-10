Emiliano "Cobrita" Domínguez busca revancha hoy en Villa María

El pugilista de la vecina localidad de Teodelina (Santa Fe), Emiliano "La Cobrita" Domínguez Rodríguez, de 29 años y radicado hace más algunas temporadas en Junín, intentará lograr esta noche en el Club Unión Central de Villa María (Córdoba) la corona sudamericana de los ligeros, midiéndose ante quien lo venció el sábado 24 de marzo pasado en el ring montado en el Club Atlético Central Argentino de Río Cuarto (Córdoba), el puntano Leonardo Amitrano.

Ese pleito, junto a una nueva presentación del ascendente mediano local, Juan Manuel Taborda, serán los puntos salientes de la velada que organiza "Arano Box", con la televisación de Direc´TV Sports.

Tras la ceremonia de pesaje realizada ayer en el Salón Blanco de la Municipalidad de Villa María, todos los protagonistas quedaron habilitados.

La pelea entre Amitrano (63,300) y Domínguez (62,900) será revancha de la qwue ganó el de Villa Mercedes (San Luis), en estrecha decisión, por puntos. Fue el segundo revés de "La Cobrita", quien en enero de este año disputó el título mundial súper ligero IBO en Francia, cayendo en un decisión localista frente al local Mohamed Mimoune.

Domínguez tiene una foja profesional de 21 triunfos (7 por nocáut) y dos derrotas, una de ellas ante su rival, quien le dará revancha, mientras que Leonardo Fabio Amitrano acumula un récord profesional de trece victorias (6 por fuera de combate) y tres reveses (uno antes de lo pactado).



Para Taborda (73,100), una gran esperanza que ya trasciende lo local, será su quinta presentación en 2018, temporada en que se está consolidando como un valor de enorme proyección, lo que avala su récord invicto de 9 peleas, todas ganadas, 6 antes de lo pactado, números que pondrá en riesgo ante el dominicano Basilio Silva (73,200), un experto peleador de 37 peleas, cantidad que casi cuadriplica la cantidad del villamariense.

El récord del quisqueyano, nacido en San Francisco de Macorís, es de 24 victorias y 13 derrotas. Su palmarés denuncia un fuerte poder en sus nudillos, ya que ha vencido 21 veces por fuera de combate.

Si bien ha hecho casi la totalidad de su carrera en República Dominicana, ha tenido también experiencia internacional combatiendo en Perú y Canadá. Viene de ganar sus tres últimas peleas

Otra arista saliente de la sensacional velada será la presentación del dos veces olímpico Yamil Peralta (diploma en Londres 2012 y Río 2016) haciendo su segunda pelea profesional en el peso crucero, enfrentando al duro neuquino Jairo Díaz.

Peralta acusó en la báscula 90 kilos clavados, mientas el patagónico dio 90,800.

El resto de las peleas, todas a cuatro asaltos, serán estas:

Joaquín Ávalos (63,400) vs. Ramiro Martínez Lucero (63,200).

Amilcar Alassia (59,300) vs. Leandro Medina (58,600).

Stéfano Aráoz (59,500) vs. Maximiliano Alegre (59,600).

Francisco Olguín pelea en la F.A.B.

Francisco "La Cobra" Olguín, próximo a incursionar en el terreno rentado, se va a presentar esta noche en el gimnasio de la Federación Argentina de Box, Castro Barros 75 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En una de sus últimas presentaciones como pugilista amateur, el dirigido por el cordobés José Luis Guevara va a enfrentar a un experimentado rival, Franco Alderete, de la ciudad bonaerense de San Pedro, en velada que organiza el promotor uruguayo Sampson Lewkowicz y que televisará la señal de TyC Sports Plays en sus batallas estelares.

Precisamente el organizador rioplatense desea ver en acción a Olguín, quien viene de ganar en gran tarea en Maldonado (Uruguay) y es uno de los buenos proyectos del pugilismo amateur nacional, estando próximo su desembarco en el terreno profesional.