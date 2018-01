Matthysse ya está en Los Ángeles para enfrentar al tailandés Kiram

Lucas Matthysse arribó en las últimas horas a Los Ángeles de cara a la pelea que tendrá mañana sábado ante el invicto tailandés Tewa Kiram por el título del mundo Welter AMB.

La pelea está programada a doce asaltos. Su rival, Kiram, es poco conocido en el ámbito internacional. El tailandés no peleó nunca fuera de su país. Está ranqueado en el primer lugar del escalafón de la categoría y está invicto con un récord de 38-0 (28 victorias por nocaut). Todas sus peleas fueron en Tailandia (con excepción de una, en Laos). Lo cierto es que ninguno de sus rivales estuvo a la altura de Matthysse.

En una entrevista en Estados Unidos, el propio Kiram aseguró: “Matthysse es un buen peleador que va al frente y eso me gusta, va a ser una gran pelea. Tengo una gran estrategia, ya lo van a ver. No puedo decirles ahora pero voy a encontrar esa oportunidad y la voy a aprovechar”.

Kiram practica boxeo al estilo muay thai, por lo que sus movimientos en el ring no son tan ortodoxos como los que se acostumbran a ver en un boxeador clásico.

El trelewense Lucas Matthysse, por su parte, advirtió estar “seguro” de que ganará la pelea que sostendrá en California, en combate que otorgará como premio el cinturón vacante del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).