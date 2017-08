Floyd Mayweather: “Siempre seré recordado como un ganador”

BOXEO

El ex multicampeón invicto estadounidense Floyd Mayweather celebró que siempre será “recordado como un ganador”, luego de establecer ayer la mejor marca de todos los tiempos en boxeo con su victoria número 50 ante el irlandés Conor McGregor, luchador de artes marciales mixtas, en una velada que se organizó en Las Vegas, Estados Unidos.

“Money”, de 40 años, destacó ese aspecto tras admitir que no tuvo su mejor rendimiento en el T-Mobile Arena, donde regresó a la actividad después de su última presentación como profesional, el 12 de septiembre de 2015, cuando venció al haitiano André Berto en el MGM Grand Garden de la misma ciudad estadounidense.

“He tenido grandes combates, algunos muy aburridos, pero al final del día siempre seré recordado como un ganador. Hice el boxeo que necesitaba para ganar y el resto no tiene importancia”, afirmó en conferencia de prensa.