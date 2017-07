Maximiliano Gilez y Néstor Pomponio Abdallah triunfaron en las peleas centrales del programa

BOXEO AFICIONADO

Una velada de boxeo amateur que se vio complicada por la lluvia y la tormenta de anteanoche, lo cual hizo que no llegaran desde Pergamino las rivales de dos pugilistas de Junín, y que concurriera menos público del esperado (igualmente hubo buena cantidad de aficionados presentes), se desarrolló en el gimnasio "Alcides Schiavoni" del Club General San Martín de nuestra ciudad, organizada por el ex púgil y actual entrenador y manager, Jorge Alberto Carballo.

En el recinto "celeste" de calle Siria, en el barrio Belgrano, se concretaron seis de las ocho peleas anunciadas con anticipación, ya que no combatieron las aficionadas locales Alejandra "Bombón Asesino" Chacón y Antonela "Locomotora" Rosa, ya que la tormenta impidió la llegada a Junín de sus contrincantes, las pergaminenses Daniela Castro y Ludmila Lanza, respectivamente.

En la batalla de fondo de la velada, se impuso ampliamente por puntos, en una buena actuación -que sería la última como aficionado- el local Nestor "Tito" Pomponio Abdallah (pesó 66,900), superando en fallo unánime y amplio al chacabuquense Nelson Nicolás "Loco" Loureiro (66,600 kilos).

El de nuestra ciudad, quien ya tiene en su poder la licencia profesional y es dirigido por Luis Dionisio "Cuty" Barrera, hizo gala de su mejor boxeo y por momentos castigó duramente a Loureiro, quien igualmente llegó al final de la pelea y terminó configurando junto a su vencedor una atractiva pelea.

En el semifondo, ganó y retuvo su cinturón de la Liga Bonaerense, el juninense Maximiliano "Faluchito" Gilez (50,900 kilos), imponiéndose el orientado por Jorge Carballo por puntos a otro exponente de Chacabuco, David Alsogaray (53,200), en buena tarea del de nuestra ciudad, quien ya tiene varias peleas como aficionado y seguramente en 2018 se haría profesional.

Los complementos

Hubo además otras cuatro peleas en la lluviosa noche del viernes/madrugada del sábado.

En la primera de ellas, el local Ángel Pesce (64 kilos) se impuso por puntos a Sergio Meliat, de Florentino Ameghino (pesó 62,800), mientras que luego sufrió una derrota en su ciudad el juninense peso pesado Maximiliano"Martillo" López (acusó 91,300 en la balanza), al ser derrotado por puntos por Braian Díaz (90), aguerrido exponente de la localidad de Florentino Ameghino.

Posteriormente, el súper welter juninense Sebastián "Látigo" Luque (70 kilos) empató frente a Alex Luis Silveyra, quien llegó desde la ciudad bonaerense de Lanús y pesó 70,200.

También en la velada que fue fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo, que encabeza Pedro Luis Riera, el chacabuquense Fernando "Salvaje" Boo (64,400) superó por decisión de la terna de jurados a Héctor Franck (68,100), quien también arribó desde Lanús, en el sur del conurbano y ambos configuraron una atractiva contienda.