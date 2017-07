Lucas Matthysse tiene fecha para su próxima pelea

BOXEO INTERNACIONAL

Se confirmó que el boxeador Lucas Martín Matthysse no combatirá en el respaldo de la cartelera en la cual animarán la pelea de fondo Saúl "Canelo" Álvarez-Genady Golovkin, el sábado 16 de septiembre en Las Vegas.

Ello abre la posibilidad que el ex campeón mundial interino de peso superligero pueda volver a pelear en nuestro país natal encabezando una velada de Golden Boy Promotions, co-promovida por Arano Box.

El mexicano Joel Díaz, actual entrenador de "La máquina" Matthysse -quien estuvo radicado más de una década en nuestra ciudad- afirmó al medio norteamericano “Aleet Boxing” que Lucas regresará en el mes de noviembre estelarizando una gran cartelera y que lo espera a comienzos de septiembre para iniciar el campamento de concentración en la ciudad de Indio, California, Estados Unidos.

“Estuve la semana pasada en la Argentina hablando con su manager (Mario Néstor Arano) y no había planes para que Matthysse compita en la tarjeta ´Canelo´ Álvarez-Golovkin, porque supongo que quieren que encabece una cartelera grande. Así que esperamos que Lucas pelee en noviembre encabezando una velada”, indicó el coach mexicano.

“El oponente no está confirmado, pero pronto vamos a tener noticias de su promotor y si se confirma, probablemente estará aquí a principios de septiembre, iniciando el campamento. Esos son los planes, pero todavía no tengo información acerca de un día exacto, ni del rival que tendrá en noviembre”, finalizó Joel Díaz sobre lo que se viene para Matthysse.

De esta forma, se confirma que el chubutense regresará en el mes de noviembre liderando una cartelera importante donde defenderá sus coronas internacionales de la Asociación Mundial y del Consejo Mundial de Boxeo de peso welter. Resta saber si será en la Argentina o en Estados Unidos.