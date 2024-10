Cómodo triunfo de San Martín en Escobar

El marco de paridad apenas se extendió durante los primeros 10 minutos (19 iguales). A partir del segundo cuarto, San Martín estableció una marcada supremacía y se impuso con claridad a Boca del Tigre por 81 a 50, anoche en Escobar.

El Celeste cerró la jornada 10 con una goleada en calidad de visitante, para liderar en soledad de cara al embalaje final del campeonato.

El próximo viernes llega al Bastión un rival de cuidado, Estudiantes de La Plata.

Resultados

Colón 74 vs Los Indios 58

Argentino 84 vs Náutico 73

Comunicaciones 61 vs Estudiantes 72

Boca Tigre 50 vs San Martín 81

Fecha 11 (1/11)

Los Indios vs Argentino

San Martín vs Estudiantes

Náutico vs Comunicaciones

Boca Tigre vs Colón

Fecha 12 (8/11)

Colón vs San Martín

Argentino vs Boca Tigre

Comunicaciones vs Los Indios

Estudiantes vs Náutico

Fecha 13 (15/11)

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre

Goleadores

Erbel De Pietro (C) 199 Agustín Acuña (SM) 186 Rodrigo Bravo (NSP) 186 Felipe Sánchez (NSP) 178 Sebastián Calvo (BT) 148 Federico Aldama (NSP) 144 Juan Bruno (ELP) 141 Lucas García Cano (AP) 141 Manuel Canosa (COMU) 141 Santiago Bornic (CLI) 137 Michelle Castro (ELP) 132 Franco Lombardi (SM) 125 Bautista Arrascaete (CLI) 121 Santino Mitidieri (ELP) 121 Ammiel Márquez (SM) 111 Matías Colliard (AP) 111

Franco Lombardi: “Todos son rivales directos”

La figura del partido, el juninense Franco Lombardi, le dijo anoche al periodista Matías Bravo después del cotejo: “Es una victoria muy importante para nosotros, que nos aleja con un partido más de diferencia en la tabla. Sabíamos que teníamos que venir con todas las luces prendidas. Nos pasó en el primer cuarto, que lo sufrimos porque arrancamos mal.

Ellos nos corrieron la cancha bien y nos metieron algunos triples por descuidos nuestros que nos complicaron un poco. Después nos mentalizamos en hacernos fuertes atrás para poder correr y ahí marcamos la diferencia para quedamos con la victoria. En cuanto a balances de malos comienzos, creo que este fue el peor de todos. Marcelo (Alsina) tuvo que pedir un minuto temprano y corregir cosas sobre la marcha. Nos llevamos el aprendizaje que esto no nos puede volver a pasar para los futuros partidos.

Nosotros sabemos que todos los partidos son importantes. Nos tenemos que concentrar fecha por fecha. Todos son rivales directos nuestros y no nos podemos correr de la meta que nos propusimos.

Este club con este grupo de amigos viene arrastrando un proceso largo, de unos cuantos años, en el cual nosotros nos hemos adaptado a un estilo de juego y por ahí va la campaña que venimos llevando.

Estamos para demostrar que seguimos jugando bien al básquet, que la luchamos partido por partido y creo que es la manera que las victorias se sigan sucediendo”.