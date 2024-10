Argentino le ganó anoche a Sarmiento

Anoche Argentino le ganó a Sarmiento por 85 a 54 terminando con los partidos de la fase regular del campeonato clausura Roberto Tito Biurrun.

Los play off de cuartos de final arrancan este lunes, siempre con la prioridad de juego para San Martín y Los Indios, quienes los fines de semana están disputando el torneo prefederal de clubes de básquetbol. Detalle:

Anoche

Mayores – Argentino 85 – Sarmiento 54

U15 – Ciclista 65 – El Linqueño “A” 45

U15 – Ciclista 73 – El Linqueño “B” 48

U15 – Porteño 48 – 9 de Julio 67

U17 – Porteño 51 – 9 de Julio “B” 37

U21 – Porteño 52 - 9 de Julio 76

Hoy

Club Ciclista

20 U21 – Ciclista – Argentino (Fecha 10)

Club Alsina

19.30 U15 – Alsina – Cavul “B”

Club Porteño

19.30 U17 – Porteño – 9 de Julio “B”

Cruces de mayores

San Martín vs 9 de Julio

Argentino vs Rivadavia

Los Indios vs Cavul

Junín vs El Linqueño

Goleadores

Francisco Vargas (J) 182

Rafael Stola (CAV) 175

Damián Martínez (9J) 174

Emanuel Fulcheri (DB) 163

Joaquín Larzábal (CAEL) 162

Diego Lorio (CAR) 155

Dante Loguzzo (J) 152

Agustín Rondelle (CAV) 150

Joaquín Had (CCJ) 148

Agustín Acuña (SM) 142

Martín Alonso (CAV) 137

S. Machinandiarena (CAEL) 131

Santiago Mechedze (DB) 128

Seba Bongiorni (9J) 128

Juan Vidal (CAP) 123

Piero Di Prinzio (CAA) 123

Valentín Albarello (CAS) 116

Joaquín Netto (CLI) 115

Felipe Giangrande (CAEL) 115

Salvador Baracat (CLI) 112

Augusto Gennero (CAA) 111

Ema Martínez Jahns (CLI) 111

Marcos Villar (J) 111

Sebastián Bornic (9J) 110

Franco Farina (CAS) 110

Nicolás Payero (CAR) 109

Santiago Bornic (CLI) 107

Ezequiel Urbieta (CAV) 107

Franco Farina (CAS) 103

Juan Clavell (CCJ) 103