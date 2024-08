Parcial disputa de la fecha número 16

Este fin de semana se jugó parcialmente la fecha 16 del campeonato local de minibásquetbol.

Algunos partidos fueron reprogramados porque los clubes superponían sus presentaciones con la de certámenes provinciales. Detalle:

Resultados

Cancha 9 de Julio

U10 9 de Julio 22 vs Club Junín 14

U12 9 de Julio vs Los Indios B suspendido

U13 10 de Julio vs Los Indios B suspendido

Cancha Argentino

U13 Argentino 46 vs Ciclista 52

U10 Argentino A 29 vs Ciclista 33

U12 Argentino A 45 vs Ciclista 49

Cancha El Linqueño

U12 El Linqueño 20 vs Argentino B 0

U10 El Linqueño 20 vs Argentino B 0

Cancha Social

U13 Social 38 vs Cavul 46

U12 Social 59 vs Cavul A 49

U10 Social 8 vs Cavul 32

U12 Social 79 vs Cavul B 26

Cancha San Martin

U13 San Martín vs Porteño suspendido

U10 San Martín vs Porteño suspendido

U12 San Martín vs Porteño suspendido

Cancha Los Indios

U12 Los Indios A vs Alsina suspendido

U10 Los Indios vs Alsina suspendido

LIBRE Sarmiento

Decimoséptima fecha (31/8)

El Linqueño vs Social

Argentino B vs Alsina

Ciclista vs CLI A

Junín/CLI B vs Argentino A

Porteño vs 9 de Julio

Sarmiento vs San Martín

Libre: Cavul