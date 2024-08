La selección U17 debuta ante Bahía Blanca

Bajo las ordenes de Mariano Bosa, con la asistencia de Esteban Lidonel Cattelani y Rodrigo Barbagelatta, el combinado de la Asociación Juninense de Básquetbol categoría U17 debutará esta tarde ante Bahía Blanca, desde las 18, en el Provincial de Mar del Plata.

El partido se juega en la cancha de Peñarol (Garay y Santiago del Estero) y mañana uno de los juegos se traslada al club Sporting (Chacabuco 3382).

El equipo

El seleccionado local está integrado por: Franco Capelli, Salvador Machinandiarena, Jacinto Cangelosi, Patricio Ledesma, Lucio Manacorda,

Francisco Pagura, Ángelo Cavallo, Jesuán Madero, Santiago Nomdedeu, Pedro Recalt, Juan Pedro Martínez y Lautaro Azcoitía.

Cuerpo técnico: Mariano Bosa-Esteban Lidonel Cattelani-Rodrigo Barbagelatta.

Fixture

Hoy (en Peñarol)

J1 18 Hs. B. Blanca - Junín

J2 20 Hs. MDP - La Plata

Domingo 4

10 hs. en Sporting: G1 vs P2

10 hs. en Peñarol: G2 Vs P1

17 hs. P1 Vs P2

19 hs. G1 Vs G2.