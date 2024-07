Disputaron la decimosegunda fecha

Este fin de semana se disputó la decimosegunda fecha del campeonato local de minibásquetbol, que entró en receso por las vacaciones de invierno. Detalle:

Resultados

Cancha Porteño

U13 Porteño 70 vs Ciclista 45

U12 Porteño A 61 vs Ciclista 59

U10 Porteño 0 vs Ciclista 20

U12 Porteño B 32 vs Ciclista 69

Cancha Alsina

U12 Alsina 39 vs Sarmiento 47

U10 Alsina 20 vs Sarmiento 0

Cancha Social

U13 Social 39 vs Argentino 41

U10 Social 18 vs Argentino A 34

U12 Social 35 vs Argentino A 51

Cancha Cavul

U13 Cavul 37 vs 9 de Julio 50

U12 Cavul A 49 vs 9 de Julio 51

U10 Cavul 10 vs 9 de Julio 20

U12 Cavul B 24 vs 9 de Julio 48

Cancha Argentino

U12 Argentino B 0 vs Los Indios 20

U10 Argentino B 0 vs Los Indios A 20

Cancha El Linqueño

U13 EL Linqueño 86 vs San Martín 17

U12 EL Linqueño 0 vs San Martín 20

U10 EL Linqueño 0 vs San Martín 20

LIBRE Junín/Los Indios B

Próximas fechas

Decimotercera 3/8

CLI A vs Social

Argentino A vs Cavul

9 de Julio vs El Linqueño

San Martín vs Alsina

Sarmiento vs Ciclista

Porteño vs Junín/CLI B

LIBRE: Argentino B

Decimocuarta 10/8

Porteño vs LIBRE

Sarmiento vs Junín/CLI B

San Martín vs Ciclista

9 de Julio vs Alsina

Argentino A vs El Linqueño

CLI A vs Cavul

Social vs Argentino B

Libre: Porteño.

Cuadrangular en Los Indios

El próximo 13 de julio tendrá lugar un torneo cuadrangular U12 en el Club Los indios,

clasificatorio para el Provincial de Clubes. Juegan Cavul de Lincoln, Porteño de Chacabuco, Argentino de Junín y Los Indios de Junín. El formato es todos contra todos y clasifican los dos primeros.

Programa

Jornada 1

9.30 - Partido N°1: Los Indios Vs Argentino (A)

11 - Partido N°2: Porteño Vs Cavul (B)

Jornada 2

12.30 - Partido N°3: Ganador (A) Vs Perdedor (B)

14 - Partido N°4: Ganador (B) Vs Perdedor (A)

Jornada 2

15.30 - Partido N°3: Perdedor (A) Vs Perdedor (B)

17 - Partido N°4: Ganador (A) Vs Ganador (B).