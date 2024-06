Bahiense del Norte se encamina al título

Comenzó ayer en el club Los Indios el campeonato prefederal U15 femenino, con la presencia de los clubes Bahiense del Norte (Bahía Blanca), Club de Pelota (Tres Arroyos) y Club San Vicente (San Vicente).

En primer turno Bahiense del Norte goleó a Club de Pelota de Tres Arroyos por 94 a 20 y luego San Vicente superó a Los Indios por 54-42.

En horas de la tarde San Vicente derrotó a Club de Pelotas por 48-39 y Bahiense del Norte hizo lo propio ante Los Indios por 122-19.

Hoy juegan a las 10 Club de Pelota vs Los Indios y posteriormente Bahiense del Norte contra San Vicente, en lo que será la final del campeonato.

Las entradas de hoy ascienden a $2.000. Jugadores mayores de 15 años: $1.000. Menores de 15 años, gratis.

El evento cuenta con transmisión en vivo de todos los partidos por el canal de YouTube oficial del CLI.

Programa

Ayer

Partido 1

Bahiense del Norte 94 vs Club de Pelota 20

Partido 2

Club San Vicente 54 vs Club Los Indios 42

Partido 3

Bahiense del Norte 122 vs Los Indios 19

Partido 4

San Vicente 48 vs Club de Pelotas 39

Hoy

Partido 5

10 Club de Pelota vs Los Indios

Partido 6

12 Bahiense del Norte vs San Vicente.

Anoche

2° semifinal de U21

Club Argentino

U21 – Argentino 84 (1) – El Linqueño 56 (1)

Club Ciclista

U21 – Ciclista 76 (0) – Los Indios 88 (2)

Martes 2

3° Juego de semifinal de U15

Club Ciclista

19.30 Ciclista (1) vs Los Indios (1)

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con el 1°final

3°juego de semifinal de u21

Club Argentino

19.30 Argentino (1) vs El Linqueño (1)