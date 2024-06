Los Indios y Rivadavia chocan en semis

Los Indios y Rivadavia de Junín se verán las caras en una de las llaves semifinales del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los Indios barrió la serie tras golear a Cavul de Lincoln 102 a 69 y Rivadavia hizo lo propio ante El Linqueño por 90 a 56.

Hacía 21 años que Los Indios no superaba los 100 goles ante Cavul. La última vez había sido el 16-10-03 cuando se impuso en Lincoln por 101-65 (González-Zapata) por el torneo clausura “Pichi Cairnie”. Empezarán a dirimir el pleito desde la semana que viene.

En tanto hoy Club Junín recibe a 9 de Julio. Los del Obelisco ganan la serie 1 a 0 y quieren liquidar el pleito en el Hugo Ramírez. Junín buscará hacerse fuerte y forzar un desempate. Gran partido para ver y disfrutar el básquetbol de nuestra ciudad. Dirigen desde las 21 Alexis Biset y Julián Spighi.

Anoche

Club Los Indios

Mayores - Los Indios 102 – Cavul 69

Club Rivadavia

Mayores - Rivadavia 90 - El Linqueño 56

Hoy

Club Junín

21 Mayores - Junín - 9 de Julio

Miércoles 19

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio "B" - Ciclista

21 U17 - 9 de Julio "A" - Los Indios

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Argentino

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - El Linqueño

Play off

U15

1) 9 de Julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

3) Los Indios 78 (2) vs Argentino B 52 (0)

4) Cavul 69 (2) vs San Martín 57 (0)

Semis

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Los Indios

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 91 (2) vs San Martín 70 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El Linqueño 81 (1) vs 9 de Julio 60 (1)

Semis

Argentino vs 4

Ciclista vs Los Indios

U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martín

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3

Mayores

1) San Martín 82 (2) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios 102 (2) vs Cavul 69 0

3) Rivadavia 90 (2) vs El Linqueño 56 (0)

4) Club Junín 63 (0) vs 9 de Julio 73 (1)

Semis

San Martín vs 4

Los Indios-Rivadavia.