San Martín ganó anoche en Baigorrita

San Martín no tuvo inconvenientes anoche en Baigorrita para derrotar al Depo 81 a 53. El miércoles juegan la revancha en el Bastión de Belgrano.

Hoy se miden El Linqueño y Rivadavia de Junín, abriendo otra de las llaves de los cuartos de final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche

U21 - Sarmiento 52 – Argentino 93

U21 - Cavul 66 - Los Indios 112

Mayores - Deportivo 53 - San Martín 81

Hoy

Club San Martín

19.30 U15 - San Martín - Cavul "A"

21.15 U21 - San Martín - Ciclista

Club Argentino

19.30 U15 - Argentino "A" - Ciclista

21 U15 - Argentino "B" - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

21 Mayores - El Linqueño - Rivadavia

Miércoles 12

Club Argentino

20 U21 - Argentino - Sarmiento

Club Los Indios

20 U21 - Los Indios - Cavul

Club San Martín

21 Mayores - San Martín - Deportivo

Club 9 de Julio

19.30 U21 - 9 de Julio - El Linqueño

Jueves 13

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Argentino "A"

21 U21 - Ciclista - San Martín

Club Los Indios

19.30 U15 - Los Indios - Argentino "B"

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - El Linqueño

21.15 Mayores - 9 de Julio - Junín

Viernes 14

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul "A" - San Martín

21.15 Mayores - Cavul - Los Indios

Club El Linqueño

21 U21 - El Linqueño - 9 de Julio

Play off Mayores

1) San Martín vs Baigorrita

2) Los Indios vs Cavul

3) Rivadavia vs El Linqueño

4) Club Junín vs 9 de Julio

Semis 1-4 y 2-3 U15

1) 9 de julio va El Linqueño

2) Cilclista vs Argentino A

3) Los Indios vs Argentino B

4) Cavul vs San Martín

Semis 1-4 y 2-3 U21

1) Argentino 93 (1) vs Sarmiento 52 (0)

2) Ciclista vs San Martín

3) Los Indios 112 (1) vs Cavul 66 (0)

4) El linqueño vs 9 de Julio

Semis 1-4 y 2-3 U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martín

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis 1-4 y 2-3.

Goleadores