Dallas Mavericks enfrentará a Boston Celtics en la gran final

Dallas Mavericks se proclamó anteanoche campeón de la Conferencia Oeste de la NBA y se clasificó para las Finales por el anillo después de vencer por 103-124 a los Minnesota Timberwolves en el quinto partido de la serie de básquetbol que animaron, poniendo el 4-1 definitivo.

Lo hizo con otra actuación decisiva del esloveno Luka Doncic, quien concretó 36 puntos en un partido que los texanos dominaron de principio a fin en el marcador, logrando rentas por encima de los 20 puntos ya desde el comienzo.

Terminó 40 a 19 el primer cuarto, con un triple de Maxi Kleber, y los Timberwolves apenas pudieron acercarse en el electrónico ante unos Mavericks lanzados hacia el título de conferencia y el botín de la gran final por el título.

Los 36 puntos tanto de Luka Doncic como de Kyrie Irving, las dos estrellas del equipo dirigido por Jason Kidd, fueron demasiado para unos Wolves en los que sobresalieron Karl-Anthony Towns y Anthony Edwards, ambos con 28 puntos. Pero estos no estuvieron acertados desde el triple, especialmente el dominicano, con un solo triple en seis intentos desde el perímetro. Los de Chris Finch no tuvieron ninguna opción de remontada ante unos "Mavs" muy dominadores y que no dejaron de pisar el acelerador hasta el final, certificando su primera final de la NBA después de la de 2011, en la que Dirk Nowitzki lideró a los texanos al único título de su historia.

Los Boston Celtics, que vuelven a una Final de NBA dos años después, serán los rivales de los Mavericks por el anillo, en una serie que arrancará en la madrugada del jueves 6 al viernes 7 de junio en el TD Garden.

Sería el primer anillo de campeón para la generación de Jayson Tatum y Jaylen Brown en los verdes, o de Luka Doncic con los dirigidos por Jason Kidd.