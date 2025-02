Preocupación por la salud del entrenador Gregg Popovich

Los San Antonio Spurs no para de recibir problemas. Luego de la baja por lo que resta de la temporada de Victor Wembanyama, según Shams Charania, Gregg Popovich no está recuperado del ACV que sufrió en noviembre y no volverá esta campaña.

“No se espera que Gregg Popovich regrese esta temporada y su futuro es incierto mientras se recupera de un derrame cerebral leve que sufrió en noviembre” expresó el periodista de ESPN.

El ACV fue el pasado 2 de noviembre y a partir allí el lugar de Pop lo tomó de manera interina Mitch Johnson. Hasta el momento, los Spurs jugaron 48 partidos con 21 victorias y 27 derrotas bajo su mando.

Popovich, leyenda de la NBA, dirige a los Spurs desde 1996, y desde entonces tiene un récord de 1391 triunfos y 824 derrotas, siendo el entrenador tercero con más partidos en la historia. Entre sus muchos premios destacan cinco campeonatos de la NBA, tres galardones al mejor “Entrenador del Año”y en cuatro ocasiones dirigió a la Conferencia Oeste en el All Star Game.