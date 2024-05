Argentino entrena pensando en Comunicaciones

Argentino entrenó duro este fin de semana en el Fortín de las Morochas, pensando en los dos juegos que tendrá en nuestra ciudad este martes y jueves ante Comunicaciones de Mercedes por la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol.

Los cruces

28/05 Argentino vs Comunicaciones

30/05 Argentino vs Comunicaciones

02/06 Comunicaciones vs Argentino

04/06 Comunicaciones vs Argentino (*)

07/06 Argentino vs Comunicaciones (*)

(*) De ser necesarios.

Reclasificación

Los equipos que deberán enfrentarse en la reclasificación son aquellos que se clasificaron entre la 5° y 12° posición. Será por duelo directo, al mejor de cinco encuentros, a partir del domingo 26 de mayo.

La localía de los cruces será con el formato 2-2-1. El primer y segundo juego tendrá como local al equipo mejor clasificado, mientras que el tercer y cuarto encuentro se llevarán a cabo en la casa del equipo con peor récord. En caso de ser necesario un quinto juego, la serie se volverá a la ciudad del equipo con mejor ubicación durante la fase regular.

Fecha de inicio

Comienza hoy domingo 26 de mayo y se extenderá hasta el 6 de junio. Se jugará de la siguiente manera.

San Martín (5°) vs. Peñarol (12°) | 27/5 – 29/5 – 1/6 – 3/6* – 6/6*

Gimnasia (6°) vs. Regatas (11°) | 26/5 – 28/5 – 31/5 – 2/6* – 5/6*

San Lorenzo (7°) vs. Oberá (10°) | 27/5 – 29/5 – 1/6 – 3/6* – 6/6*

Platense (8°) vs. Obras Basket (9°) | 26/5 – 28/5 – 31/5 – 2/6* – 5/6*

*En caso de ser necesario

Cuartos de Final

De la misma forma que sucedió en las últimas temporadas, los 4 mejores equipos de la tabla acceden directamente a cuartos de final y se cruzarán con los cuatro equipos clasificados de la reclasificación.

Así quedarán armadas las llaves para disputarse desde los cuartos de final en adelante.

1º vs 8º

4º vs 5º

3º vs 6º

2º vs 7º.