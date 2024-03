Una gira mala que terminó con una alegría

Ganarle un partido de cierre, simil “guerra de guerrillas” a Capelli, es casi imposible. Sencillamente porque tiene más experiencia. Lógicamente los jugadores en la cancha tienen que responder. Y anoche le respondieron.

En suplementario el Turco le ganó a Platense 92 a 90, tras haber igualado en 78 al cabo del tiempo reglamentario.

Un pobre primer cuarto, con muchas imprecisiones. En medio de este contexto, Argentino embocó una pelota más y ganó 18 a 16. Many Payton (1 triple, 1 doble, 1 simple) y la efectividad de Jontan Slider desde la línea de tiros libres sostuvieron al Turco arriba.

Cero defensas en el segundo cuarto. Platense le metió 27 y Argentino se sostuvo ganador porque encestó 26. Los triples fueron la vedette turca. Michael D'Souza Poole (2), Agustín Facello y Juan Cangelosi fueron los mentores de la victoria parcial por 44-43.

El tercer cuarto fue de transición, donde prácticamente no se sacaron ventaja: 59-58.

Y en el último pareció que se lo llevaba Argentino, lo dio vuelta Platense y, en el final propiamente dicho, resurgió Argentino con un cierre de ajedrez, donde Capelli se siente como un pez en el agua.

El entrenador exprimió al máximo los recursos y logró poner el juego en suplementario.

Otra historia en el alargue. Argentino le dio la responsabilidad a Many Payton, que se hizo un pic-nic contra la defensa de Pedro Ianguas y siempre fue un rato largo al frente.

Eric Flor –que pesa lo que vale- se puso el equipo al hombro y volvió a revivir a Platense.

Pero estaba Poole en la cancha –que hizo un gran partido- y metió un triplazo para que el Turco vuelva a sacar la cabeza a flote.

Finalmente Agustín Facello fue a la línea y no le tembló la muñeca para meter los dos libres claves que hicieron viajar la victoria a la ciudad de Junín.

Alocado festejo para sacarse la “mufa” de cinco derrotas al hilo fuera de casa. Un triunfo que vino para cambiarle la cara a los entrenamientos de la semana y que invita a esperar los partidos de local con mucho optimismo.

Anoche

Zárate Basket 88 vs Oberá 68

Hoy

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Martes 5/3

21 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Ferro vs La Unión Fsa.

Miércoles 6/3

22.10 Platense vs San Martín (C).

Capelli, “muy conforme”

El entrenador del plantel profesional de Argentino le dijo a Democracia: “Estoy muy conforme con la entrega del equipo. Dieron todo y ganamos. Ahora vamos a preparar los juegos de local con tiempo, esto es el día a día”.

Argentino en marzo

01/03 Obras vs Argentino

03/03 Platense vs Argentino

12/03 Argentino vs Ferro

24/03 Argentino vs Regatas

26/03 Argentino vs Olímpico

31/03 Argentino vs Unión SF