Rosas y Grondona dirigen mañana en Junín

El mendocino Ariel Rosas y el capitalino Guillermo Grondona serán los encargados de impartir justicia mañana martes en el Coliseo del Boulevard.

Ciclista Juninense recibirá la visita del club de Gimnasia y Esgrima La Plata, en un juego clave que lo puede catapultar hacia arriba en la tabla posicional.

Anoche

Pergamino Básquet 83 vs Gimnasia (Lp) 73

Dep. Norte 74 vs Atenas (C) 81

Hoy

20 Pico Fc vs Lanús

21 Ameghino vs Racing (A)

22 Montmartre vs Amancay (Lr)

22 Sp. Suardi vs Barrio Parque

Martes 5/3

20 Ciclista (J) vs Gimnasia (Lp)

21 Rocamora vs Hispano

22 San Isidro vs Atenas (C)

Miércoles 6/3

20 Ameghino vs Lanús

21 Unión (Mdp) vs Quilmes (Mdp)

22 Rivadavia (Mza) vs Echagüe

Jueves 7/3

21 La Unión (C) vs Hispano

21 Racing (Ch) vs Gimnasia (Lp)

22 Jachal (Sj) vs Dep. Norte

22 Sp. Suardi vs Atenas (C).