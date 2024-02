Ciclista y San Martín jugaron un amistoso

Lindo partido de básquetbol para despuntar el vicio. Ya que no hay competencia oficial, bienvenido sean los amistosos.

Ciclista y San Martín jugaron para fijar posiciones, retocar detalles y ver las mejoras de cara a sus respectivas competencias.

En Ciclista no jugaron Alejo Britos y Jonathan Basualdo, dos de sus figuras, y en San Martín tampoco lo hicieron Ammiel Márquez y Santiago Giraduo (también dos de sus figuras).

Ciclista está bien, mantiene un nivel de juego interesante y le dio más minutos a los valores que generalmente no lo tienen en La Liga Argentina.

San Martín es otro equipo distinto al del Federal. Más versátil, dinámico y compenetrado en el juego. Con dos refuerzos que vinieron para potenciarlo (el ex Argentino de Junín Leonel Singh y Tiago Cutrona) y una actitud distinta en la cancha, cargando en todo momento los cristales y robando permanentemente pelotas en la transición.

En cuanto al espectáculo, hubieron dos volcadas espectaculares. En el primer tiempo fue Leonel Singh para San Martín y en el complemento Samuel Villa Toro para Ciclista Juninense.

El partido lo ganó Ciclista 71 a 62, meramente anecdótico.

Anoche

Dep. Viedma 87 vs Pergamino Básquet 98

La Unión (C) 84 vs Ameghino 81

Rocamora 71 vs Pico Fc 78

Hoy

20 Gimnasia (Lp) vs Quilmes (Mdp)

20 Echagüe vs Jachal (Sj)

21 Colón (Sf) vs Amancay (Lr)

Lunes 19

20 Racing (A) vs Provincial (R)

21 Rocamora vs Ameghino

21 Dep. Norte vs Gepu

22 Villa Mitre (Bb) vs Pergamino Básquet

22 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

Martes 20

21 Echagüe vs Amancay (Lr)

21 Atenas (C) vs Independiente (Sde)

22 Hispano vs Quilmes (Mdp)

22 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

Miércoles 21

20 Pilar vs Provincial (R)

21 Dep. Viedma vs Racing (Ch)

21 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

22 Sp. Suardi vs Gepu

Jueves 22

21 Atenas - Montmartre (Cat)

21 Barrio Parque - Independiente (Sde)

22 Villa San Martín - Amancay (Lr)

Viernes 23

20 San Isidro – Gepu

20 Lanús - Provincial (Ros)

21 Unión (Mdp) - Ciclista (J)

22 Villa Mitre (Bb) - Racing (Ch)

Sábado 24

21 Echagüe - Deportivo Norte

21 Quilmes (Mdp) - Ciclista (J)

22 Barrio Parque - Montmartre (Cat)

Domingo 25

20 Racing (Ave) – Rocamora

21 Pilar - La Unión (Colón)

Lunes 26

20 Lanús – Rocamora

21 Colón (Sf) - Deportivo Norte

21 Echagüe - Sportivo Suardi

22 Hispano Americano – Unión (Mdp)

Martes 27

20 Racing (Ave) - La Unión (Colón)

21 Salta Basket - Jachal (Sj)

Miércoles 28

20 Gimnasia (Lp) - Unión (Mdp)

21 Echagüe - San Isidro

21 Villa Mitre (Bb) - Ciclista (J)

22 Colón (Sf) - Sportivo Suardi

Jueves 29

21 Salta Basket - Amancay (Lr)

21 Lanús - La Unión (Colón)

22 Independiente (Sde) - Jachal (Sj)

Ciclista en febrero

23/02 21 Unión MdP vs Ciclista

24/02 21 Quilmes MdP vs Ciclista

28/02 21 Villa Mitre vs Ciclista.