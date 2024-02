Amistoso de Los Indios ante Centenario

Los Indios jugó su segundo partido amistoso de pretemporada ante Centenario de Venado Tuerto en el estadio Tomás Corrado.

El Canario va tomando rodaje y ensamblando el equipo de cara a lo que será La Liga Federal de clubes de básquetbol que comienza a fin de mes.

Enfrente tuvo un sparring de lujo como Centenario que lo exigió permanentemente en todas las líneas de juego y de donde seguramente el quinteto juninense deberá trabajar para mejorar hacia el inicio del certamen.

El partido se lo quedó el elenco visitante que tras un partido parejo cerró mejor el juego en los instantes finales. Fue 75 a 68.

Forma de disputa

Sudeste

Ambas zonas cuentan con siete participantes. Los tres mejores de cada una pasarán a los playoffs zonales, mientras que el resto disputará dos series de play in a un juego y con ventaja del mejor posicionado: primero lo harán cuarto contra séptimo y quinto ante sexto. Sus ganadores jugarán con la chance de avanzar como el cuarto mejor de su zona.

Así quedarán los enfrentamientos entre los grupos:

• 1° zona A vs 4° zona B

• 2° zona A vs 3° zona B

• 1° zona B vs 4° zona A

• 2° zona B vs 3° zona A

Los mismos serán a tres juegos con formato 1-2 en favor del mejor posicionado. Los cuatro ganadores de esas series pasarán a playoffs inter conferencias frente a los tres representantes del Sur (el mejor de la Sudeste avanzará directo a cuartos de final de conferencia).

Fixture

Primera fecha 26-2

Colón CH vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Los Indios

Somisa SN vs San Martín

Libre: Belgrano SN

Segunda fecha 2/3

Colón CH vs San Martín

Regatas SN vs Independiente Zárate

Somisa SN vs Belgrano SN

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

Belgrano SN vs Colón CH

Independiente Zárate vs Los Indios

San Martín vs Regatas SN

Libre: Somisa SN

Cuarta fecha 12/3

Independiente Zárate vs Belgrano SN

Los Indios vs Somisa SN

Regatas SN vs Colón CH

Libre: San Martín

Quinta fecha 17/3

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN

Sexta fecha 22/3

Belgrano SN vs San Martín

Colón CH vs Los Indios

Somisa SN vs Regatas SN

Libre: Independiente Zárate

Septima fecha 27/3

Los Indios vs San Martín

Regatas SN vs Belgrano SN

Somisa vs Independiente Zárate

Libre: Colón CH

Segunda rueda

Octava fecha 2/4

Belgrano SN vs Los Indios

Independiente Zárate vs Colón CH

Regatas SN vs San Martín

Libre: Somisa SN

Novena fecha 8/4

Belgrano SN vs Somisa SN

Colón CH vs Regatas SN

San Martín vs Los Indios

Libre: Independiente Zárate

Décima fecha 14/4

Colón CH vs Belgrano SN

Los Indios vs Independiente Zárate

Regatas SN vs Somisa SN

Libre: San Martín

Decimaprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimasegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimatercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimacuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios.