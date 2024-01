Adrián Capelli ya trabaja en Argentino

La dirigencia del club Argentino puso ayer en funciones al entrenador Adrián Capelli, quien inmediatamente se hizo cargo del plantel profesional de la entidad por lo que resta de la Liga Nacional de Básquetbol. Lo primero que se notó fue la ausencia del pívot mexicano Edgar Garibay Padilla, a quien el club decidió darle de baja. Se lo había visto renguear de una pierna en los dos enfrentamientos que jugó y trascendió que arrastraba viejas lesiones. O sea no habría llegado en las mejores condiciones físicas a Junín.

El presidente de la entidad, Horacio Masino, hizo la presentación formal y habló del giro de timón que decidió tomar la comisión directiva para impulsar un cambio que le permita salir de esta incómoda posición que ostenta en la tabla posicional.

Argentino marcha último con solo 2 partidos ganados en 16 presentaciones. Capelli tiene por delante 22 partidos que serán “finales” y hará su debut el próximo sábado ante La Unión de Formosa, rival directo por la permanencia.

Programa

Anoche

Oberá 85 vs. Unión 64

Obras 83 vs. San Martín 92

Hoy

Zárate vs. Peñarol |21|

Miércoles 17/1 Regatas vs Independiente |21|

Jueves 18/1 Platense vs. Peñarol |20|

Jueves 18/1 Zárate vs. Instituto |21|

Viernes 19/1 Ferro vs. Riachuelo |20|

Viernes 19/1 Unión vs. Independiente |21|

Viernes 19/1 Regatas vs. Gimnasia |22|

Sábado 20/1 Argentino vs. La Unión |20|

Domingo 21/1 San Lorenzo vs. Riachuelo |11.10| TyC Sports

Domingo 21/1 Oberá vs. Gimnasia |20|

Lunes 22/1 Boca vs. La Unión |20|

Lunes 22/1 Olímpico vs. Quimsa |22.10| TyC Sports

Martes 23/1 Peñarol vs. Unión |21|

Jueves 25/1 Obras vs. Zárate |20|

Jueves 25/1 Ferro vs. Unión |21|

Viernes 26/1 Instituto vs. Oberá |21|

Sábado 27/1 Obras vs. Olímpico |11.10| TyC Sports

Domingo 28/1 Independiente vs. Oberá |20|

Domingo 28/1 Comunicaciones vs. Quimsa |21|

Lunes 29/1 San Lorenzo vs. Olímpico |20|

Lunes 29/1 Argentino vs. Zárate |21|

Martes 30/1 Riachuelo vs. Regatas |21|

Miércoles 31/1 Boca vs. Olímpico |20|

Jueves 1/2

Comunicaciones vs. Obras

Quimsa vs. Regatas

Riachuelo vs. Platense

Viernes 2/2

La Unión vs. Instituto

San Martín vs. Peñarol

Sábado 3/2

Oberá vs. Obras

Quimsa vs. Platense

Domingo 4/2