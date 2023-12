Ciclista visita la ciudad de las diagonales

Ciclista Juninense continúa esta noche su periplo por el ascenso en La Liga Argentina de Básquetbol.

Desde las 21 se presenta en la ciudad de las diagonales para enfrentar al club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dirigirán este encuentro los capitalinos José Domínguez y Guillermo Grondona.

Anoche

Racing (A)99 vs Quilmes (Mdp) 70

Rivadavia (Mza) 74 vs Villa San Martín 68

Hoy

20 Lanús vs Unión (Mdp)

21 Gimnasia (Lp) vs Ciclista (J)

Mañana

20 Pilar vs Quilmes (Mdp)

21 San Isidro vs Echagüe

22 Gepu vs Villa San Martín

Miércoles 6

20 Racing (A) vs Unión (Mdp)

Jueves 7

20 Lanús vs Quilmes (Mdp)

21 Dep. Norte vs Echagüe

22 Sp. Suardi vs Amancay (Lr)

Viernes 8

20 Pilar vs Unión (Mdp)

21 Pergamino Básquet vs Racing (Ch)

22 Villa Mitre (Bb) vs Gimnasia (Lp)

Le resta a Ciclista

04/12 (V) Gimnasia de La Plata (21 Hs.)

12/12 (L) Pergamino Básquet (21 Hs.)

15/12 (V) Racing Chivilcoy (21 Hs.).