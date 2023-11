Ciclista Juninense festejó sus 100 años

Ciclista Juninense volvió a perder en La Liga Argentina. Anoche cayó ante Pico Fútbol por 73 a 66.

El Verdirrojo sintió la ausencia de Jonatan Basualdo y además Uriel Riaño probó un rato, pero al 30%.

Por eso batalló toda la noche de atrás ante un Pico Fútbol valentonado por los últimos resultados y que hizo gravitar su peso debajo de los cristales ante la poca marca con que contó para defenderlos Ciclista Juninense.

Buena tarea del extranjero Caden Ebeling y Matías Acosta que va encontrando su nivel en el Verdirrojo.

En Pico, Facundo Sanz fue clave en la lucha de los cristales, ganando toda la noche con hasta tres opciones de tiro a la canasta en una misma jugada.

Mañana, Ciclista recibe a Ameghino de Villa María, en otro partidazo para ver y disfrutar en el Coliseo del Boulevard.

Ciclista Juninense tiró la casa por la ventana con una cena de camaradería

El sábado, Ciclista Juninense tiró la casa por la ventana.

El club de nuestra ciudad festejó los 100 años de vida institucional con una gran cena en el Coliseo del Boulevard, que incluyó la presencia del primer mandatario municipal -Pablo Alexis Petrecca-, funcionarios, dirigentes, exdirigentes, jugadores, exjugadores e hinchas en general.

Se realizó el descubrimiento de placas conmemorativas en el hall de acceso como acto previo a la gran fiesta de la noche Verdirroja.

Anoche

Ciclista (J) 66 vs Pico Fc 73

Pilar 72 vs Gimnasia (Lp) 59

Hoy

20 Sarmiento (R) vs Dep. Norte

20 Pergamino Básquet vs Ameghino

21 Quilmes (Mdp) vs Provincial (R)

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

22 Salta Basket vs San Isidro

22 Villa San Martín vs Dep. Norte

Martes 28

20 Racing (A) vs Gimnasia (Lp)

21 Unión (Mdp) vs Provincial (R)

21 Ciclista (J) vs Ameghino

21 Atenas (C) vs Gepu

22 Racing (Ch) vs Pico Fc

Le resta a Ciclista

28 (L) Ameghino de Villa María (21 Hs.)

04/12 (V) Gimnasia de La Plata (21 Hs.)

12/12 (L) Pergamino Básket (21 Hs.)

15/12 (V) Racing Chivilcoy (21 Hs.)