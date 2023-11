Argentino visita a Quimsa en Santiago del Estero

Nueva presentación de Argentino en la Liga Nacional de Básquetbol.

Esta noche, desde las 22, enfrentará a Quimsa.

Ayer

Regatas (C) 60 vs Boca Jrs. 73

Hoy

20 Obras vs La Unión Fsa.

21.10 Olímpico (Lb) vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino (J)

Martes 28

20 Regatas (C) vs Platense

21 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21:10 Oberá vs Boca Jrs.

22 Riachuelo (Lr) vs San Martín (C)

Miércoles 29

20 San Lorenzo vs Unión Fsa.

21 Independiente (O) vs Comunicaciones

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Jueves 30

22 Quimsa vs San Martín (C).