Ciclista Juninense recibe a Pico Fútbol

Ciclista Juninense buscará esta noche reencontrarse con la victoria, cuando desde las 20 reciba la visita de Pico Fútbol Club.

Dirigirán este partido el mendocino Pablo Leyton y el cordobés Maximiliano Moral.

Anoche

Racing (Ch) 75 vs Ameghino 86

Sarmiento (R) 79 vs Sp. Suardi 68

Villa San Martín 81 vs San Isidro 76

Hoy

20 Ciclista (J) vs Pico Fc

21 Pilar vs Gimnasia (Lp)

22 Echagüe vs Barrio Parque

Lunes 27

20 Sarmiento (R) vs Dep. Norte

20 Pergamino Básquet vs Ameghino

21 Quilmes (Mdp) vs Provincial (R)

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

22 Salta Basket vs San Isidro

22 Villa San Martín vs Dep. Norte

Martes 28

20 Racing (A) vs Gimnasia (Lp)

21 Unión (Mdp) vs Provincial (R)

21 Ciclista (J) vs Ameghino

21 Atenas (C) vs Gepu

22 Racing (Ch) vs Pico Fc

Le resta a Ciclista

26 (L) Pico Fútbol (20 Hs.)

28 (L) Ameghino Villa María (21 Hs.)

04/12 (V) Gimnasia de La Plata (21 Hs.)

12/12 (L) Pergamino Basket (21 Hs.)

15/12 (V) Racing Chivilcoy (21 Hs.)