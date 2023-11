Argentino no pudo contra Riachuelo de La Rioja

Argentino tampoco pudo contra Riachuelo en La Rioja. Perdió anoche 95 a 77 y sigue en el fondo de la tabla posicional.

Los riojanos obtuvieron una victoria clave, con una buena diferencia de goles, ante un rival –hoy por hoy- de los llamados directos.

Argentino jugó a un marcador alto, pero sin capacidad defensiva. No iba a aguantar todos los cuartos así. Recibió mas de veinte goles de promedio por cuartos y fue letal.

En el último cuarto Riachuelo lo pasó por arriba, apovechando la ineficacia ofensiva del Turco que se fue quedando sin nafta en el segundo tiempo del juego.

Mañana Argentino se presenta en Santiago del Estero ante Quimsa, un rival de fuste que se armó para pelear por otro título de la Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche

Instituto 87 vs Gimnasia (Cr) 69

Riachuelo 95 vs Argentino 77

Hoy

20 Regatas (C) vs Boca Jrs.

21 Oberá vs Platense

Lunes 27

20 Obras vs La Unión Fsa.

21.10 Olímpico (Lb) vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino (J)

Martes 28

20 Regatas (C) vs Platense

21 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21:10 Oberá vs Boca Jrs.

22 Riachuelo (Lr) vs San Martín (C)

Miércoles 29

20 San Lorenzo vs Unión Fsa.

21 Independiente (O) vs Comunicaciones

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Jueves 30

22 Quimsa vs San Martín (C).