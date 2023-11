Terminó la fase regular de las divisiones formativas

Anoche quedó clausurada la fase regular de las divisiones formativas del campeonato clausura “Edú Pagella” de la Asociación Juninense de Básquetbol. Detalle:

Anoche

U19 - Cavul 93 – Ciclista 71

U19 - El Linqueño 59 – Argentino 72

U15 - Argentino "B" 54 – Social 45

U15 - Cavul "A" 37 – Ciclista 49

U15 El Linqueño 71 - 9 de Julio 52

Semis Mayores

San Martín vs El Linqueño

Los Indios vs Cavul

Cuartos U17

Los Indios “B” vs Cavul

Argentino vs Ciclista

9 de Julio vs El Linqueño

San Martín vs Porteño

Semis

Ganador Los Indios “B” vs Cavul vs ganador San Martín vs Porteño

Ganador Argentino vs Ciclista vs ganador 9 de Julio vs El Linqueño

Cuartos U15

El Linqueño vs Argentino “B”

Argentino “A” vs San Martín

Los Indios vs Cavul “B”

9 de Julio vs Ciclista

Semis

Ganador El Linqueño vs Argentino “B” vs 9 de Julio vs Ciclista

Ganador Argentino “A” vs San Martín vs ganador Los Indios vs Cavul “B”

Reclasificación U19

El Linqueño vs Sarmiento

Cavul vs Ciclista.