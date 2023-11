Jugaron la décima fecha del campeonato clausura

Este fin de semana tuvo lugar la décima fecha del campeonato local de minibásquetbol, con partidos disputados en Junín y las vecinas localidades de Chacabuco y Lincoln.

Detalle:

Resultados

MINI

San Martín 44 vs Ciclista 52

Junín 61 vs Sarmiento 67

9 de Julio 74 vs Alsina 5

El Linqueño 137 vs Argentino 22

Los Indios 44 vs Cavul 4

Porteño 76 vs Social 23

U 13

San Martín 65 vs Ciclista 56

Junín 60 vs Sarmiento 44

El Linqueño 52 vs Argentino 54

Los Indios 49 vs Cavul 38

Porteño 44 vs Social 46

Mini “B”

San Martín 10 vs Los Indios 64

Próxima fecha

Social vs Sarmiento

Cavul vs Porteño

El Linqueño vs Los Indios

Alsina vs Argentino

Ciclista vs 9 de Julio

Junín vs San Martín.