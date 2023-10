San Martín va a Ramallo para asegurar el segundo puesto

San Martín visita esta noche la ciudad de Ramallo, donde desde las 20 enfrentará al colista –Social- buscando asegurar el segundo puesto de la tabla posicional.

El celeste se vio beneficiado por la caída del viernes pasado de Los Indios en Pergamino, ante Argentino, por 72 a 62.

El Linqueño y Cavul

En Linqueño visitará hoy al club de Regatas San Nicolás y Cavul recibirá la visita de Defensores de Ramallo.

La fecha

Zona “A”

Fecha 9

Defensores 76 vs Somisa 74

Hoy, fecha10

20 Somisa vs Comunicaciones

20 Cavul vs Defensores

20 Regatas vs El Linqueño

Zona “B”

Fecha 10 (viernes 27)

Belgrano 86 vs Sacachispas 68

Argentino 72 vs Los Indios 62

Social vs San Martín (hoy a las 20)

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 207

Alejandro Astudillo (SR) 169

Gerónimo Ramallo (SOM) 164

Nicolás Payero (CAVUL) 163

Martín Gandoy (COMU) 155

Carlos Baez (RSN) 154

Nicolás Ferreyra (BSN) 143

Genaro Calcaterra (BSN) 142

Noé Grunale (AP) 141

Octavio Lagger (BSN) 140

Ezequiel Mazzeo (DR) 138

Guido Pinelli (CLI) 136

Franco Lombardi (SM) 132

Aimar Chemile(CAEL) 131

Matías Rosas Castaño (R) 129

Facundo Sáez (SACA) 126

Santiago Méndez (SACA) 125

Lucas García Cano (AP) 124

Federico Bornic (CAV) 117

Ignacio Alimena (BSN) 116

Santiago Peralta (S) 116

Nicolás Rodríguez (RSN) 116

Agustín Porta (DR) 116

Franco Farina (CLI) 114

Patricio Rodríguez (RSN) 111

Santino Lasagna (COMU) 107

Fabricio Cosolito (BSN) 103

Agustín Acuña (SM) 99

Facundo Porta (DR) 98

Axel Berdún (S) 96

Sebastián Mena (SOM) 92

Nicolás Pastorino (CAV) 90

Valentín Feuillade (LI) 90

Posibles cruces (10/11)

1) Regatas vs Argentino (P)

2) Somisa vs Los Indios

4) Belgrano vs El Linqueño/Comunicaciones

3) San Martín vs Defensores VR

Semifinales

5) Ganador 1 vs Ganador 3

6) Ganador 2 vs Ganador 4.