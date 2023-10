Argentino visita hoy a Unión de Santa Fe

Un horario inusual para un partido que no va televisado: las 11 de la mañana.

Es más, no se cumplen las 48 horas entre el partido anterior de Argentino (en Mercedes, Corrientes) y este. A nadie le importa. Como en la época de la esclavitud. Látigo, cállate la boca y jugá.

Argentino visita a Unión en Santa Fe de la Vera Cruz. Debutará el extranjero Richard Granberry, que llegó ayer a Ezeiza proveniente de Brasil.

Es un juego clave por los puntos de la permanencia en la categoría.

Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Roberto Smith y el debutante Correntino Alejandro Costa.

Hoy

11 Unión (Sf) vs Argentino (J)

20 Oberá vs Regatas (C)

Lunes 30

21 Zárate Basket vs Ferro

Jueves 2/11

21 Boca Jrs. vs Platense

Viernes 3/11

21 Oberá TC vs La Unión Fsa.

Domingo 5/11

21 Comunicaciones vs La Unión

Martes 7/11

21 Riachuelo vs Independiente

Miércoles 8/11

20 Ferro C.O. vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo

Jueves 9/11

19 Instituto vs Obras Sanitarias.