Se disputó ayer la cuarta fecha del torneo

Ayer se jugó la cuarta fecha del campeonato local de minibásquetbol. En 9 de Julio no terminaron de jugar los U13. Se lesionó un chico y decidieron postergar el juego cuando ganaba Argentino 14 a 12 en el segundo cuarto.

Tampoco jugaron los “B” de San Martín y Cavul, partido que será oportunamente reprogramado. Detalle:

Resultados

Mini

Sarmiento 32 vs El Linqueño 77

Alsina 20 vs Cavul 68

Ciclista 53 vs Social 15

Junín 53 vs Porteño 36

San Martín 39 vs Los Indios 59

9 de Julio 58 vs Argentino 14

U13

Sarmiento 25 vs El Linqueño 74

Ciclista 51 vs Social 34

Junín 0 vs Porteño 20

San Martín 53 vs Los Indios 52

9 de Julio 12 vs Argentino 14 (suspendido 2do cuarto)

Quinta fecha

Argentino vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Porteño vs San Martín

Social vs Club Junín

Cavul vs Ciclista

El Linqueño vs Alsina

Sexta fecha

Sarmiento vs Alsina

Ciclista vs El Linqueño

Junín vs Cavul

San Martín vs Social

9 de Julio vs Porteño

Argentino vs Los Indios

Zona B

Resultados

Argentino 19 vs Los Indios 38

San Martín vs Cavul (postergado)

Libre: 9 de Julio

Quinta fecha

Cavul vs 9 de Julio

Los Indios vs San Martín

Libre: Argentino

Sexta fecha

Los Indios vs Cavul

9 de Julio vs Argentino

Libre: San Martín.