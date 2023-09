Sacachispas de Villa Constitución salió de perdedor frente a Social de Villa Ramallo

Sacachispas de Villa Constitución logró su primera victoria en el campeonato, anoche, como visitante de Social de Villa Ramallo. Se impuso por 85 a 64, con 19 tantos de su goleador Santiago Méndez.

El próximo fin de semana va la quinta fecha: el viernes San Martín recibe a Social de Villa Ramallo y el sábado Los Indios a Argentino de Pergamino. Detalle:

Resultados

Zona “A”

Cavul 64 vs El Linqueño 71

Somisa 72 vs Defensores 69

Regatas 99 vs Comunicaciones 64

Fecha 5 (Viernes 15)

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Zona “B”

Belgrano 91 vs Los Indios 70

Argentino 60 vs San Martín 87

Social 64 vs Sacachipas 85

Fecha 5 (Viernes 15)

Sacachispas vs Belgrano

San Martín vs Social

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Fecha 6 (Viernes 29)

Goleadores

Facundo Porta (DR) 73

Alejandro Astudillo (SR) 70

Genaro Calcaterra (BSN) 63

Martín Gandoy (COMU) 61

Santiago Méndez (SACA) 57

Nicolás Payero (CAVUL) 56

Santiago Peralta (SR) 53

Axel Méndez (SOM) 52

Santino Lasagna (Comu) 52

Valentino Cichilitti (AP) 50

Santiago Bornic (CAEL) 48

Aimar Chemile(CAEL) 48

Nicolás Ferreyra (BSN) 48

Fabrizio Cosolito (BSN) 47

Lucas Lombardi (SM) 47

Gerónimo Ramallo (SOM) 47

Federico Bornic (CAVUL) 46

Agustín Acuña (SM) 46

Agustín Porta (DR) 45

Franco Lombardi (SM) 44

Santiago Rosset (Comu) 39.