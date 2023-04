Sin fecha este fin de semana por las celebridades de Pascua

Este fin de semana no hubo actividad en el básquet femenino. Se reanudan los partidos el próximo finde. Detalle:

Próxima fecha

Sports (Pergamino) vs Moreno (Br)

GYE (Pergamino) vs Argentino (J)

Atl 9 de Julio vs Sportivo Rojas

Los Indios vs CAVUL

Porteño (Ch) vs El Linqueño

Argentino (Chi) vs San Martín

4º Fecha (23/4)

Argentino (Chi) vs Sports (Pergamino)

San Martín vs Porteño (Ch)

El Linqueño vs Los Indios

CAVUL vs Atl 9 de Julio

Sportivo Rojas vs GYE (Pergamino)

Argentino (J) vs Moreno (Br)

5º Fecha (7/5)

Sports (Pergamino) vs Argentino (J)

Moreno (Br) vs Sportivo Rojas

GYE (Pergamino) vs CAVUL

Atl 9 de Julio vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Porteño (Ch) vs Argentino (Chi)

6º Fecha (14/5)

Porteño (Ch) vs Sports (Pergamino)

Argentino (Chi) vs Los Indios

San Martín vs Atl 9 de Julio

El Linqueño vs GYE (Pergamino)

CAVUL vs Moreno (Br)

Sportivo Rojas vs Argentino (J)

7º Fecha (21/5)

Sports (Pergamino) vs Sportivo Rojas

Argentino (J) vs CAVUL

Moreno (Br) vs El Linqueño

GYE (Pergamino) vs San Martín

Atl 9 de Julio vs Argentino (Chi)

Los Indios vs Porteño (Ch)

8º Fecha (4/6)

Los Indios vs Sports (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Atl 9 de Julio

Argentino (Chi) vs GYE (Pergamino)

San Martín vs Moreno (Br)

El Linqueño vs Argentino (J)

CAVUL vs Sportivo Rojas

9º Fecha (11/6)

Sports (Pergamino) vs CAVUL

Sportivo Rojas vs El Linqueño

Argentino (J) vs San Martín

Moreno (Br) vs Argentino (Chi)

GYE (Pergamino) vs Porteño (Ch)

Atl 9 de Julio vs Los Indios

10º Fecha (25/6)

Atl 9 de Julio vs Sports (Pergamino)

Los Indios vs GYE (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Moreno (Br)

Argentino (Chi) vs Argentino (J)

San Martín vs Sportivo Rojas

El Linqueño vs CAVUL

11º Fecha (2/7)

Sports (Pergamino) vs El Linqueño

CAVUL vs San Martín

Sportivo Rojas vs Argentino (Chi)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Moreno (Br) vs Los Indios

GYE (Pergamino) vs Atl 9 de Julio

Mayores

17/04/23 3º Fecha

Libre: San Martín

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Argentino (Chiv) vs Sportivo Rojas

24/04/23 4º Fecha

Libre: Argentino (Chiv)

Sportivo Rojas vs Argentino (J)

Porteño (Ch) vs San Martín

08/05/23 5º Fecha

Libre: Porteño (Ch)

San Martín vs Sportivo Rojas

Argentino (J) vs Argentino (Chiv)

15/05/23 6º Fecha

Libre: Argentino (J)

San Martín vs Argentino (Chiv)

Porteño (Ch) vs Sportivo Rojas

29/05/23 7º Fecha

Libre: Sportivo Rojas

Argentino (Chiv) vs Porteño (Ch)

Argentino (J) vs San Martín

05/06/23 8º Fecha

Libre: San Martín

Porteño (Ch) vs Argentino (J)

Sportivo Rojas vs Argentino (Chiv)

12/06/23 9º Fecha

Libre: Argentino (Chiv)

Argentino (J) vs Sportivo Rojas

San Martín vs Porteño (Ch)

19/06/23 10º Fecha

Libre: Porteño (Ch)

Sportivo Rojas vs San Martín

Argentino (Chiv) vs Argentino (J).