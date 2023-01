Juan Pablo Chami es el nuevo entrenador de básquet del Club Atlético El Linqueño

El Linqueño contrató los servicios del entrenador juninense Juan Pablo Chami, para que se haga cargo del primer equipo basquetbolístico de la entidad.

La entidad señera de Lincoln no solamente atraviesa un buen presente futbolístico, sino que redobla la apuesta y va por reverdecer viejos laureles basquetbolísticos.

El Linqueño quiere poner nuevamente al básquet en el tapete de la provincia y de movida sumó al técnico oriundo de nuestra ciudad.

Chami estuvo como asistente de La Liga Argentina en Ciclista Juninense, donde también dirigió la primera local.

Además fue entrenador de Porteño de Chacabuco y últimamente dirigió a Atlético de General Villegas.

A nivel provincial, condujo la selección bonaerense U17 que fue campeona nacional en La Rioja un par de años atrás.



Chami: “Las mejores expectativas”

Consultado anoche por Democracia, Juan Pablo Chami dijo: “Llegué a El Linqueño por intermedio de Mariano Ortega, que se contactó conmigo. En principio es para dirigir la primera local con proyección de jugar el campeonato provincial de clubes de básquetbol que organiza la Federación Bonaerense y el campeonato Prefederal de Clubes de Básquetbol.

Las expectativas son la mejores. El club tiene una infraestructura muy grande como para hacer un proyecto basquetbolístico sustentado en el tiempo.

Voy a ayudar a realizar un relevamiento de las divisiones formativas porque forma parte del proyecto tener un buen semillero para poder sustentar la primera división con el paso del tiempo. Buscaremos que todas las categorías jueguen igual así el chico que llega no nota demasiado el cambio del básquet, sino que más bien sea una continuidad del mismo.

Vamos a tratar de competirle de igual a igual a todos los equipos. Sé que es un poco difícil porque va a ser el primer torneo y cuesta un poco más.

Pero lo importante es que todos estamos con muchísimas ganas de arrancar y eso es lo que cuenta. Le vamos a poner fichas al trabajo, el resto vendrá solo”.

Fixture del Apertura 2023

1º Fecha

San Martín Vs Deportivo

Los Indios Vs Unión

Sarmiento Vs Junín

Rivadavia Vs El Linqueño

9 de Julio Vs Argentino

Cavul Vs Porteño

Libre: Ciclista Juninense

2º Fecha

Porteño Vs 9 de Julio

Argentino Vs Rivadavia

El Linqueño Vs Sarmiento

Junín Vs Los Indios

Unión Vs San Martín

Deportivo Vs Ciclista

Libre: Cavul de Lincoln

3º Fecha

Ciclista Vs Unión

San Martín Vs Junín

Los Indios Vs El Linqueño

Sarmiento Vs Argentino

Rivadavia Vs Porteño

9 de Julio Vs Cavul

Libre: Deportivo Baigorrita

4º Fecha

Cavul Vs Rivadavia

Porteño Vs Sarmiento

Argentino Vs Los Indios

El Linqueño Vs San Martín

Junín Vs Ciclista

Unión Vs Deportivo

Libre: 9 De Julio

5º Fecha

Deportivo Vs Junín

Ciclista Vs El Linqueño

San Martín Vs Argentino

Los Indios Vs Porteño

Sarmiento Vs Cavul

Rivadavia Vs 9 de Julio

Libre: Unión Carmeña

6º Fecha

9 de Julio Vs Sarmiento

Cavul Vs Los Indios

Porteño Vs San Martín

Argentino Vs Ciclista

El Linqueño Vs Deportivo

Junín Vs Unión

Libre: Rivadavia de Junín

7º Fecha

Unión Vs El Linqueño

Deportivo Vs Argentino

Ciclista Vs Porteño

San Martín Vs Cavul

Los Indios Vs 9 de Julio

Sarmiento Vs Rivadavia

Libre: Junín

8º Fecha

Rivadavia Vs Los Indios

9 de Julio Vs San Martín

Cavul Vs Ciclista

Porteño Vs Deportivo

Argentino Vs Unión

El Linqueño Vs Junín

Libre: Sarmiento

9º Fecha

Junín Vs Argentino

Unión Vs Porteño

Deportivo Vs Cavul

Ciclista Vs 9 de Julio

San Martín Vs Rivadavia

Los Indios Vs Sarmiento

Libre: El Linqueño

10º Fecha

Sarmiento Vs San Martín

Rivadavia Vs Ciclista

9 de Julio Vs Deportivo

Cavul Vs Unión

Porteño Vs Junín

Argentino Vs El Linqueño

Libre: Los Indios

11º Fecha

El Linqueño Vs Porteño

Junín Vs Cavul

Unión Vs 9 de Julio

Deportivo Vs Rivadavia

Ciclista Vs Sarmiento

San Martín Vs Los Indios

Libre: Argentino

12º Fecha

Los Indios Vs Ciclista

Sarmiento Vs Deportivo

Rivadavia Vs Unión

9 de Julio Vs Junín

Cavul Vs El Linqueño

Porteño Vs Argentino

Libre: San Martín

13º Fecha

Argentino Vs Cavul

El Linqueño Vs 9 de Julio

Junín Vs Rivadavia

Unión Vs Sarmiento

Deportivo Vs Los Indios

Ciclista Vs San Martín

Libre: Porteño de Chacabuco

Niveles Eneba

Los entrenadores deberán estar enrolados en Eneba para poder dirigir. Cada categoría tiene un distinto nivel de acuerdo al certamen que está participando, tanto masculino como femenino.

Directores técnicos

U13: Torneo Local, Nivel I, Provincial Nivel II y Nacional Nivel II.

U15: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel II y Nacional Nivel II.

U17: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel II y Nacional Nivel II.

U19: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel III y Nacional Nivel III.

Mayores: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel III y Nacional Nivel III.

Asistente técnico

U13: Torneo Local, Nivel I, Provincial Nivel II y Nacional Nivel II.

U15: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel II y Nacional Nivel II.

U17: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel II y Nacional Nivel II.

U19: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel III y Nacional Nivel III.

Mayores: Torneo Local, Nivel II, Provincial Nivel III y Nacional Nivel III.