Molina, D´Anna y Vasallo, impartirán justicia este jueves entre San Martín de Corrientes y Argentino

El santafesino Danilo Molina, el santiagueño Nicolás D´Anna y el chaqueño Sebastián Vasallo, fueron designados para impartir justicia este jueves entre San Martín de Corrientes y Argentino.

El Turco jugará a las 22 para tratar de mitigar el abrazador calor del norte argentino.

Cuarenta y ocho horas después dirimirá fuerzas con el club de Regatas en la misma ciudad (probable arbitraje de Rougier-Hoyo-Mendoza) y tras cartón cruzará el río Paraná para subir a la provincia de Formosa donde cerrará la gira contra La Unión (probable arbitraje de Chiti-D´Anna y Cáceres).

Perdió Atenas

Oberá profundizó la crisis de Atenas de Córdoba al derrotarlo amoche en Misiones por 68 a 59. Atenas dominó claramente 3 cuartos, pero no tuvo cierre y se quedó con las manos vacías.

Resultados

Sábado

San Lorenzo 73 vs San Martin (C) 68

Gimnasia (Cr) 80 vs Instituto 84

Obras 72 vs Regatas (C) 62

Platense 83 vs Peñarol 89

Ayer

Ferro 75 vs Independiente (O) 79

Oberá 68 vs Atenas (C) 59

Hoy

19.30 Obras vs Instituto

21 Platense vs Regatas (C)

22 Comunicaciones vs La Unión Fsa.

Martes 24

22 Riachuelo (Lr) vs Unión (Sf)

22.10 Boca vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 25

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Oberá vs La Unión Fsa.

22 Independiente (O) vs Ferro

Jueves 26

19.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Atenas (C) vs Quimsa

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

Viernes 27

21 Unión (Sf) vs Ferro

22 Riachuelo (Lr) vs Olímpico (Lb)

Sábado 28

20 Regatas (C) vs Argentino (J)

21.30 Instituto vs Quimsa

Domingo 29

20 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Lunes 30

19.30 Obras vs Ferro

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

22 Oberá vs San Lorenzo

Martes 31

21 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)



Fixture Turco

Enero 2023

26/01 21.30 San Martín vs Argentino

28/01 21.30 Regatas vs Argentino

30/01 21.30 La Unión vs Argentino

Febrero

06/02 21.30 Argentino vs Olímpico

10/02 21 Argentino vs Atenas Cba.

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino.