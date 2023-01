Ciclista apabulló anoche a Del Progreso

Ciclista Juninense le ganó con comodidad anoche a Del Progreso de General Roca por 88-61 y está tercero con un partido menos que el segundo y dos menos que el líder.

Le costó acomodarse a los dos en el juego. En medio de este contexto, la visita picó en punta con los aciertos de afuera de Maranguello, Solis y Ruiz.

Pero Ciclista lo acomodó enseguida. Lambrisca (3 dobles) y Fernández (2 triples, 2 simples) se hicieron cargo de las ofensivas para dar vuelta el resultado y arribar a un parcial ganador de 21-13.

Y el Verdirrojo pisó el acelerador en los cinco minutos subsiguientes con otro pasaje bueno de Manu Lambrisca y el acompañamiento de Bello y Risso.

Sin embargo mermó su intensidad en los cinco finales y permitió la recuperación de Del Progreso, que a fuerza de triples logró ponerse en partido nuevamente. Peralta, Losito y Solis se hicieron presentes de larga distancia para un primer tiempo de 40-29.

Ya en el tercer cuarto el partido dio un vuelco definitivo. Fue un monólogo de Ciclista Juninense que pasó por arriba a su adversario de turno llegando a sacarle 25 puntos de diferencia en el cierre (73-48). Lambrisca, Chiabotto y Risso, determinantes en la ofensiva.

Lógicamente el último cuarto estuvo de más.

Ciclista sale a la ruta en la semana entrante. Visitará Concepción del Uruguay, donde miércoles y jueves enfrentará a Parque Sur y Tomás de Rocamora respectivamente.

Anoche

Estudiantes (C) 61 vs Rocamora 64

Zárate Basket 81 vs Racing (Ch) 67

Colón (Sf) 85 vs Sarmiento (R) 83

Lanús 87 vs Parque Sur 80

Hoy

21 Gepu vs Echagüe

21 Dep. Viedma vs Pilar

22 Hispano vs Quilmes (Mdp)

Lunes 23

20 Racing (Ch) vs Del Progreso

21 Libertad vs Sarmiento (R)

22 Dep. Norte vs San Isidro

Ciclista en 2023

25/01 Parque Sur vs Ciclista

26/01 Rocamora vs Ciclista

29/01 Ciclista vs Quilmes

06/02 La Unión vs Ciclista

09/02 Ciclista vs Villa Mitre

12/02 Ciclista vs Hispano

12/03 Ciclista vs Pergamino

14/02 Ciclista vs Viedma

22/02 Zárate vs Ciclista

26/02 Ciclista vs Lanús

27/05 Estudiantes (C) vs Ciclista

20/07 Ciclista vs Pico FC

21/07 Pilar vs Ciclista

06/08 Racing CH vs Ciclista.