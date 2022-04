Ciclista no pudo hacer pie en Zárate

Ciclista perdió el primer punto de la serie de cuartos de final ante Zárate Básket 103-75. El Verdirrojo recibió 19 triples, demasiados para aspirar a ganar fuera de casa. Ciclista tuvo dificultades en el comienzo para tomarle la marca a Zárate Básket. Por eso se disparó el local 22-15, apuntalado por tres triplazos de Federico Grun y un buen pasaje de Agustín Brocal. Pero llegaron los ajustes y el Verdirrojo experimentó un repunte hacia el segundo cuarto donde logró contener al base adversario y poner en órbita su plataforma ofensiva. Bien Valentín Costa y llegaron los triples de la mano de Maximiliano Tamburini y Gian Franco Sinconi Bonetto para irse al descanso largo estando nuevamente en partido: 42-33.

El problema del tercer cuarto para Ciclista fue que no pudo defender a Zárate Basket. Ofensivamente anduvo afilado con 24 concreciones. Pero le metieron 26 y como visitante esto es letal. Los triples (2 de Lambrisca, Tamburini y Sesto) mantuvieron a Ciclista relativamente en juego. Juan Ignacio Baquero fue determinante en el local. Pero en los diez minutos finales no hubo manera de contener los tiros externos locales. Fueron ocho en total. Cuatro de Agustín Brocal, dos de Ignacio Cuassolo, Facundo Pascolat y Federico Grun. Terminó en goleada 101-75. Mañana a las 21 se juega el segundo punto del play off pactado al mejor de cinco partidos ganados, en el mismo escenario deportivo.

Anoche

Dep. Viedma (1) 86 vs. GELP (0) 83

Zárate Basket (1) 103 vs. Ciclista (0) 75

Racing (CH) (1) 85 vs. Villa Mitre (0) 81

Estudiantes (O) (1) 76 vs. Estudiantes (C) (0) 75

Jueves 28

Dep. Viedma vs. GELP

Zárate Basket vs. Ciclista

Racing (CH) vs. Villa Mitre

Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C)

Todas las fecha

CONFERENCIA SUR

26 y 28 de abril; 1, 3 y 5 de mayo.

CONFERENCIA NORTE

27 y 29 de abril; 2, 4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.