Argentino recibe a Gimnasia de Comodoro

Argentino vuelve a ser local luego de su gira por el norte del país. El Turco recibe a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la búsqueda de extender la racha de triunfos.

Sin dudas un rival durísimo, pero que en su última presentación apenas alcanzó las 65 concreciones en Mar del Plata y cayó ante Peñarol.

Argentino no puede perder más terreno en el campeonato y hoy tiene otra exigente prueba en El Fortín de las Morochas.

Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el mendocino Ariel Rosas.

Anoche

San Lorenzo 108 vs Comunicaciones 90

Instituto 89 vs Unión (Sf) 66

Hispano 79 vs Obras 84

Hoy

21.30 San Martín vs Ferro

21.30 Argentino vs Gimnasia (Cr)

22 La Unión Fsa vs Boca

Viernes 25

21 Platense vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Quimsa

Sábado 26

11 Obras vs Gimnasia (Cr)

20 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Oberá Tc vs Boca

21.30 La Unión Fsa vs Ferro

21.30 Argentino vs Instituto



Domingo 27

21 Quimsa vs San Lorenzo

Lunes 28

20 Obras vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Instituto

Martes 29

21 Hispano vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs San Lorenzo

Miércoles 30

21.30 Regatas vs Riachuelo

21.30 Argentino vs Quimsa

Jueves 31

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Hispano vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Obras

Le resta al Turco

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol.

