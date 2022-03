Ciclista juninense metió un puntazo en Bahía Blanca

Ciclista Juninense se hizo fuerte como visitante y derrotó a Bahía Basket por 94 a 76 sumando dos valiosos puntos directos a la tabla posicional.

El Verdirrojo ganó el partido de punta a punta. Buen manejado en el arranque por Valentín Costa, Crhistian Boudet y Matías Sesto sacó una ventaja de 21-15 en el primer cuarto.

Luego llegó desde el banco Maximiliano Tamburini (2 triples, 2 dobles, 2 simples) que hasta cerró el primer tiempo con un doble de buena factura: 45-35.

Hubo una transición interesante en el tercer tramo de la contienda donde Ciclista logró mantener la diferencia (68-58), con más de Tamburini, Costa, Duvanced y Britos.

Y en el cierre fue todo de Ciclista. Gran tarea de Sinconi Bonetto (2 triples, 3 dobles) y Guido Pinelli que aportó su granito de arena en los instantes finales.

Esta noche, desde las 21, Ciclista visita a Villa Mitre con arbitraje de Roberto Smith (Capital), Andrés Barbarini (San Francisco, Córdoba) y Alejandro Vizcaino (Punta Alta).



Anoche

Independiente (O) 99 vs Libertad 73

Bahía Basket 76 vs Ciclista 94



Hoy

21 Racing (Ch) vs Pergamino

21 Villa Mitre vs Ciclista

21.30 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Del Progreso

21.30 Central (Ceres) vs Salta Basket

