Argentino logró un punto de oro en Corrientes

Argentino fue patrón y sota en Corrientes. Anoche le ganó a San Martín por 85 a 79 logrando otro punto de oro en la Mesopotamia argentina.

El Turco manejó el partido desde el arranque. Buena defensa cerrando filas en la zona pintada y ofensivamente castigando con otra noche estupenda de Jonatan Slider. Además Juan Cangelosi y Crhistopher Daniels pusieron lo suyo para un parcial inicial de 16-26.

Nada varió en el segundo cuarto. Argentino siguió siendo el protagonista del partido, ahora manejado a la perfección por Juan Ignacio Suppi y el acople positivo de Mauro Araujo. Después, Jonny Slider –garantido- y Chris Daniels que jugó un partido fenomenal. Así ganó 37-45.

Pero en el tercer cuarto el Azul arrancó y lo jugó casi completo con el freno de mano puesto. Roríguez Conner no tuvo otra noche feliz y a San Martín le sobraba el scouting sobre el panameño.

Los correntinos se recuperaron por primera vez en el juego con una gran mano de Jonathan Machuca (2 triple, 2 dobles, 1 simple) y hasta el cierre tuvieron con una canasta de Emiliano Basabe para igualar en 64. Y no fue peor porque Jotanatan Slider la metió hasta desde su casa y Juan Cangelosi no se quedó atrás.

Pero las cosas volvieron a su lugar en el último cuarto, Suppi se hizo cargo del equipo y no había manera de perder el partido.

Argentino jugó un último tramo brillante. Daniels acalló las voces correntinas con un triplazo, gran cierre de Thomas Cooper y el resto fue de Cangelosi, Slider, Araujo y Suppi. Sensacional.

Ahora vienen Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Instituto Central Córdoba y Quimsa de Santiago del Estero. Todos seguidos en Las Morochas.

Anoche

Boca 73 vs Comunicaciones 78

Instituto 79 vs Oberá Tc 76

Atenas (Cba) 72 vs Unión (Sf) 80

Hoy

22 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 23

20 San Lorenzo vs Comunicaciones

21 Instituto vs Unión (Sf)

21 Hispano vs Obras

21.30 Regatas vs Ferro

22 Quimsa vs Olímpico

22 Riachuelo vs Oberá Tc

Jueves 24

21.30 San Martín vs Ferro

21.30 Argentino vs Gimnasia (Cr)

22 La Unión Fsa vs Boca

Viernes 25

21 Platense vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Quimsa

Sábado 26

11 Obras vs Gimnasia (Cr)

20 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Oberá Tc vs Boca

21.30 La Unión Fsa vs Ferro

21.30 Argentino vs Instituto



Domingo 27

21 Quimsa vs San Lorenzo

Lunes 28

20 Obras vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Instituto

Le resta a Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3/4

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

