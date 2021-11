Batacazo de Argentino en Mercedes

Llegó la victoria tan merecida como tranquilizadora para Argentino de Junín. Anoche, en Mercedes (Corrientes), le ganó a Comunicaciones por 87 a 84.

El convencimiento de que puede defender bien siendo solidario fue la clave para ganar un punto de oro en calidad de visitante y comenzar a creer que puede.

Eso fue lo que hizo Argentino en el medio juego. La defensa del segundo y tercer cuarto fue brillante. Logró sostener la diferencia y marcarle la cancha a un Comunicaciones aturdido que nunca pudo encontrar su mejor forma de juego.

El cierre del partido por parte de Argentino fue magistral. Cambió pelota por pelota y conservó la diferencia. Comunicaciones corrió de atrás, achicó los números, pero su suerte estaba echada.

El campeonato se para por la ventana FIBA que le permite jugar a la Selección Nacional. Argentino vuelve a ser local el 4 de diciembre donde recibirá a Platense de Vicente López.

Hoy

Oberá Tc 83 vs Gimnasia (Cr) 78

Unión (Sf) 77 vs La Unión Fsa 82

Comunicaciones 84 vs Argentino 87

Miércoles 1/12

20 Obras vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Ferro

21.30 San Martín vs Oberá Tc

22 Riachuelo vs Boca

20 San Lorenzo vs Regatas

Jueves 2

22 Quimsa vs Comunicaciones

Viernes 3/12

21 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

21 Instituto vs Boca

22 La Unión Fsa vs Oberá Tc

Sábado 4/12

21 Argentino vs Platense

Sábado 11/12

21 Riachuelo-Argentino

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino