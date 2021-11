Ciclista buscará rehabilitarse ante Quilmes

Ciclista Juninense tiene otro juego en nuestra ciudad. Esta noche recibe la visita de Quilmes de Mar del Plata, equipo que viene golpeado por haber perdido hace cuarenta y ocho horas atrás en doble suplementario ante el Lobo Platense.

Otro partido difícil para el Verdirrojo que necesita sumar para no quedarse atrás en la tabla posicional. Dirigen desde las 21.30 el entrerriano Javier Mendoza, el platense Martín Pietromónaco y la capitalina Florencia Benzer.

Hoy

20 Colón (Sf) vs San Isidro

20 Deportivo Norte vs Independiente (O)

20 Del Progreso vs Villa Mitre

20 Ameghino vs Barrio Parque

21 Echagüe vs Libertad

21 Deportivo Viedma vs Bahía Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21 Estudiantes (C) vs Parque Sur

21 Estudiantes (T) vs Rivadavia (Mza)

21 Pergamino vs Lanús

21.30 Ciclista vs Quilmes

22 Salta Basket vs Jachal

Mañana

20 Zarate vs Racing (Ch)

21 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

Martes 23

21 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

Miércoles 24

21.30 Colón (Sf) vs Echagüe

Jueves 25

21 Estudiantes (C) vs Rocamora

21 Racing (Ch) vs Lanús

21 San Isidro vs Libertad

21.30 Zarate vs Pergamino.