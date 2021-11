Ciclista derrotó a Quilmes en suplementario

Ciclista Juninense logró rehabilitarse anoche a expensas de Quilmes de Mar del Plata. Se impuso por 82 a 81 tras disputar un arduo tiempo suplementario.

Habían igualado en 72 producto de una paridad que se extendió durante todo el tiempo reglamentario.

Gran partido de Manuel Lambrisca en el quinteto juninense, al tiempo que el extranjero va tomando ritmo y dándole una mano importante en la zona pintada.

Todavía no está el fixture de la siguiente fase de La Liga Argentina de Básquetbol.

Anoche

Colón (Sf) 83 vs San Isidro 71

Deportivo Norte 71 vs Independiente (O) 61

Del Progreso 84 vs Villa Mitre 76

Ameghino 70 vs Barrio Parque 67

Echagüe 73 vs Libertad 80

Deportivo Viedma 96 vs Bahía Basket 78

Gimnasia (La Plata) 74 vs Estudiantes (Ola) 79

Estudiantes (C) 75 vs Parque Sur 58

Estudiantes (T) 67 vs Rivadavia (Mza) 73

Pergamino 92 vs Lanús 98

Ciclista 82 vs Quilmes 81

Salta Basket 90 vs Jachal 76

Hoy

20 Zarate vs Racing (Ch)

21 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

Martes 23

21 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

Miércoles 24

21.30 Colón (Sf) vs Echagüe

Jueves 25

21 Estudiantes (C) vs Rocamora

21 Racing (Ch) vs Lanús

21 San Isidro vs Libertad

21.30 Zarate vs Pergamino