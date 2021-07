Mariano Bosa: “Disfruto de donde estoy, lo hago con amor y con pasión y que venga lo que tenga que venir”

Mariano Bosa había concluido su participación con Argentino de Junín en la Liga Nacional de Básquetbol y rápidamente se sumó a Los Indios para encarar un proyecto en el Provincial de Clubes de Básquetbol.

Sin embargo, en los últimos días le salió una oferta de Hispano Americano de Río Gallegos, donde enseguida se puso de acuerdo con la dirigencia del Sur y decidió hacer las valijas para irse como asistente de Matías Huarte, con quien tiene una amistad de larga data.

En diálogo con Democracia, dijo:

-¿Cómo fue el proceso en Los Indios?

-“La verdad que en Los Indios estaba muy cómodo, teníamos (y tenemos) una excelente relación con los directivos y con los coordinadores y de mucho diálogo, me hicieron sentir siempre muy bien y a gusto. Un cuerpo técnico espectacular con Jiani Martin y Mariano Pelicates que son excelentes profesionales que, por suerte, siguen en el equipo de trabajo de Mario Andrade y con las formativas del club. Están haciendo un gran trabajo.

Con los jugadores ni hablar, ellos mostraron una excelente predisposición desde el primer día y entrenábamos a un nivel muy alto de concentración y de esfuerzo. La verdad muy contento, la pasé muy bien el poco tiempo que estuve.

Soy un agradecido al club y a los dirigentes que confiaron en mí y a la vez apoyaron mi salida. Les deseo lo mejor al club y especialmente a Mario que es un gran entrenador y una excelente persona, además de ser mi amigo”.

-¿Cómo surgió la posibilidad de ir al Sur?

-“La posibilidad de ir al Sur, surgió por la buena relación laboral y de amistad que tengo con Matías (Huarte), él decidió salir al mercado y lo contrataron de Hispano. Enseguida me manifestó que quería llevarme con él de Asistente.

Yo estaba ligado a Los Indios pero, por supuesto, se había aclarado de antemano que si me salía algo de Liga que me sedujera lo iba a analizar. Y así fue. Tuve unos llamados de los directivos de Hispano, negociamos (ya que yo no tengo agente) y llegamos a un acuerdo. Estoy muy contento.

-¿Te da seguridad trabajar al lado de Matías Huarte?

-“Sí, claro. Confío mucho en él y en su capacidad de trabajo y de conducir al grupo como líder. Y lo que más tranquilo me deja es que nos llevamos muy bien. Más allá de la amistad que tenemos, creo que los dos confiamos en la capacidad laboral del otro y somos buena gente. Somos casi de la misma edad, empezamos juntos en esto y a los dos nos apasiona”.

-¿Un balance de Argentino?

-“En Argentino la pasé realmente muy bien. Con Matías, con los chicos del cuerpo técnico y del cuerpo médico hicimos y mantenemos una excelente relación. Soy un agradecido al Club Argentino de Junín y a sus directivos que me dieron la posibilidad de sumarme a un equipo de Liga “A” por primera vez”.

-¿Cuáles son las expectativas?

-“Las expectativas son las mejores, tenemos muy buenas referencias de la gente que lleva adelante el club y de la gente de la ciudad. Para mí va a ser una experiencia nueva, salir de mi ciudad para irme a un equipo de Liga “A” es lo que siempre quise y me llega en un momento de mucha madurez personal.

Me siento muy tranquilo y muy seguro de mi capacidad. Espero poder disfrutarlo, como he disfrutado mis etapas anteriores. Poder trabajar de lo que a uno le gusta, en estos tiempos tan difíciles que se viven, la verdad es que es un privilegio para mí. Soy un afortunado”.

-¿ Qué opinión te merece el equipo que se está armando?

-“El equipo que se está armando me gusta mucho, tenemos una variedad de opciones y diversidad de características que nos van a permitir ser competitivos todos los partidos.

Hay muchos chicos que ya conocemos, que tuvimos o que tomamos referencias y sabemos que son buenas personas, que es fundamental para empujar el carro y tirar siempre para adelante. Nos falta la ficha de un Pivot, que la verdad está muy difícil, pero estamos evaluando las posibilidades del mercado”.

-¿Creés que es el comienzo de tu carrera como entrenador profesional?

-“En cuanto a mí como entrenador profesional, no sé si es el comienzo, la verdad que a mí me gusta ser entrenador, es lo que amo, pero no me considero ni de Liga, ni de nada, me gusta todo.

Hace dos años dirigía la primera del club Junín, con mucho orgullo y compromiso y lo disfruté muchísimo, ahora estuve en Los Indios y lo mismo, puse lo mejor de mí, y la pasé genial.

Me gusta disfrutar el día a día, de los procesos, el camino, aprovechar las experiencias, las oportunidades y disfrutarlas. No pienso en si mañana me contratará Boca, Quimsa o San Lorenzo. Disfruto de donde estoy y lo hago con amor y con pasión y que venga lo que tenga que venir. El día que no lo sienta así, me busco otro trabajo”, concluyó.

Luciano González vuelve a Santiago

Quimsa acordó a su tirador para la venidera temporada. Se trata de Luciano González, quien regresa al país tras su muy buen paso por Flamengo, donde fue multicampeón en Brasil (Campeonato Carioca, Súper 8 y NBB) además de coronarse en la Champions League.

Luciano González vuelve a la Liga Nacional. En la 19-20 jugó para San Lorenzo, donde disputó 21 partidos antes de la suspensión total del torneo. Cerró con 10.4 ppp, 40% en triples, 2.3 rpp, 1.8 app en 20 minutos de promedio. En la 18-19 fue el mejor sexto hombre jugando para Instituto. Promedió 17.4 ppp, 40% en triples, 1.9 rpp, 2.8 app en 55 partidos.

En la temporada 16-17 fue parte de Quimsa. En dicho torneo aportó 10.8 ppp, 32% en triples, 2.1 rpp, 2.1 app en 55 partidos.

Quimsa ya tiene confirmados en su plantilla a Juan Ignacio Brussino, Franco Baralle, Iván Gramajo, Sebastián Acevedo, Mauro Cosolito, Bryan Carabalí y Luciano González. Restan los puestos en la pintura, donde llegarán un par de extranjeros para reforzar.