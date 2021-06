Daniel Jaule: “Cuando algo anda mal, hay que resetear el equipo”

Hay tres etapas. La primera que había arrancado mal. Luego mejoramos con la llegada de Roquez Johnson que lo adaptamos a los esquemas y estábamos competitivos de nuevo y después con la salida de Roquez Johnson más el agravante de Woods nos había afectado mucho.

Nos agarró el partido contra Tomás de Rocamora acá, que fue extraño. No pudimos entrar nunca en juego, como que todo nos danó.

Nosotros en un momento esperamos a los dos americanos para ese partido. Si bien con Woods no estábamos tan conformes, no solo en lo deportivo sino en la actitud que no era demasiado buena, también, le dimos una chance.

A partir de ahí borrón y cuenta nueva. Trajimos a Cerminato y seguimos laburando convencidos de que el proceso era ese. Mis equipos van de menor mayor, siempre, y no se por qué.

Los dos partidos que disputamos de local con todos los nacionales, los jugadores fue tremendo lo que hicieron. Le ganamos a uno de los candidatos, Estudiantes de Concordia, jugando un lindo básquet, siendo competitivos. Me parece que lo que estamos haciendo en defensa es espectacular.

El equipo tiene un gran volumen de trabajo. Nosotros nos esforzamos muchísimo y eso en algún momento hace un clic en el plantel.

Ese clic lo hicimos contra Parque Sur que le ganamos por treinta, jugando muy bien, un básquet contundente.

Después tuvimos un partido durísimo contra un equipo que se preparó e invirtió para ascender como Estudiantes de Concordia y le ganamos perfecto también.

Me parece que desde lo anímico hicimos un clic y el volumen de trabajo ya estaba. Entonces creo que este combo fue una buena fórmula para lograr este presente.

Nosotros desde el primer día de pretemporada teníamos programado lo que teníamos que hacer. Lo puede corroborar cualquier jugador. Buscamos el alto rendimiento en todo. El preparador físico, el asistente, no dejamos nada librado al azar. Es un gran trabajo en conjunto del cuerpo técnico, porque los jugadores también corren como locos. Yo no puedo hacer nada si el equipo físicamente está mal. Al contrario.

Somos un equipo absolutamente joven. Debemos ser el segundo o el tercero más joven de toda La Liga Argentina y eso tiene mucho que ver también.

Gracias a Dios en la parte final del campeonato llegamos bien. Y yo lo venía diciendo esto. Me parece que nos quedan seis finales para llegar a los play off que es el primer objetivo.

Fuimos a jugar a Chivilcoy de punto y terminamos siendo banca. Es que a los otros equipos se les está haciendo difícil jugar contra nosotros. Tenemos una estructura defensiva y ofensiva distinta al resto de los planteles.

Cuando hablo de volumen de juego, no es una palabra. Es real. Tenemos defensivamente situaciones y roles claros que costaron que el equipo los agarre. Al principio fue difícil. Pero después, cuando tomamos rodaje, nos hicimos un equipo complicado para los rivales.

A nosotros es muy difícil que nos hagan puntos fáciles. Puede pasar que tengamos un mal partido alguna vez. Pero estamos en el camino correcto. Además pasaron un montón de otras cosas buenas como proyectar a los pibes del club que jugaron varios minutos. Que aquel que recambiamos juega de la misma manera que el que sale y aporta las mismas cosas. Son cosas muchas veces difíciles de conseguir que se dieron juntas.

Fuimos a Chivilcoy a tratar de partirle el juego a ellos. Que Morales haga una cosa, que Barrales haga otra y el equipo otra, pero que no se asocien. Acá se nos dio con creces. Igual pasó cuando vinieron a Junín que era otro equipo el nuestro con los dos americanos y demás.

Lo táctico también depende mucho de la situación mental del equipo y de las creencias. Ahora el equipo tiene fe en lo que está haciendo, sabe a que juega. Ciclista tiene un sello. Y ese sello es lindo verlo. Tenemos un básquet muy activo donde todos los jugadores pasan por todas las posiciones. Y de la parte defensiva jugamos hasta con dos y tres rotaciones los pick and roll y demás.

Se vienen tres partidos directos por la lucha entre los de arriba, sacando Rivadavia de Mendoza que es el cuarto, para saber dónde nos ubicamos.

Sigo diciendo que el primer gran objetivo del equipo es estar entre los ocho. Que es lo mismo que en las Ligas anteriores ganar el primer play off. Porque antes los cuatro primeros esperaban, jugaban del cinco al doce y se reenganchaban. Acá directamente pasás a cuartos de final y si ganas un play estas en semifinales.

Hay que seguir trabajando y que el ciento por ciento del equipo esté enfocado en los play off y apuntarle a los rivales directos. Todos quieren lo mismo que nosotros.

Y ojo que nos faltan dos partidos acá, en Junín, contra Estudiantes de Olavarría. Yo siempre quiero jugar en mi cancha. Ellos nos deben el partido de la burbuja que hicimos y que no quisieron jugar y el de la burbuja de Lanús que no fueron por Covid. Es muy bueno terminar en casa.

A mi me encanta jugar los play off porque es la culminación de todo el trabajo que hiciste. Hay que estar ciento por ciento concentrados porque por un mínimo detalle te ganan. Y en eso hay que aplicar la experiencia, ser bicho en todo. Hay un montón de cosas que ahora no juegan y en un play si porque se disputa cada cuarenta y ocho horas al mejor de tres. Ganaste dos y adentro. No es como antes que se jugaba, después se suspendía. Es en una sola sede, a matar o morir.