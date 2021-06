Rodríguez Suppi, cerca de Argentino

Juan Ignacio Rodríguez Suppi, muy posiblemente sería el primer refuerzo de Argentino para la próxima temporada de Liga Nacional. Se trata de un base explosivo, que viene de ser importante en Oberá Tennis Club.

El Entrerriano si bien no confirmó el pase a Democracia, dio a entender que estaba todo encaminado. Además, habló de su reciente lesión de rodilla. “Me encuentro bien de la lesión, este mes me dieron el alta médica y, a partir del mes que viene, ya puedo empezar con oposición”.

Las ofertas

“Gracias a Dios tuve ofertas así que nada, en este momento, estoy evaluando lo mejor en cuanto a lo deportivo y a lo económico”.

Además, comentó: “No hablé con Varas aún en profundidad, solo que sí me gustaría ir a Argentino y apostar a un año de crecimiento deportivo, teniendo en cuenta de que vengo con lesión. Me gustó mucho la idea. Una vez que se cierre, pasaremos a hablar en profundidad”, finalizó.