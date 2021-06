Sigue el éxodo de jugadores de Argentino

Otro jugador de Argentino que ya no estará en la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol es Juan Ignacio Laterza.

Es que Ferro Carril Oeste comienza de a poco a mover su mercado de pases y sumó en la posición de uno a Juan Ignacio Laterza. El base de 23 años y 1.75 de estatura llega proveniente del barrio de Las Morochas, donde con Argentino tuvo una interesante temporada con 5.8 puntos, 2.0 asistencias y 18.1 minutos.

Con esta ficha, Ferro ya confirma cuatro jugadores para su próxima temporada con la continuidad de Tomás Spano, Valentín Bettiga y el recientemente renovado Theo Metzger.

Hay varios nombres en danza como el trascendido Nicolás Ferreyra para darle experiencia al plantel, pero el jugador pidió a la dirigencia del club tiempo hasta mediados de junio para contestar con motivo de ver si surge alguna oferta del exterior.

Seguramente con otra temporada austera desde lo económico, Ferro buscará cerrar un plantel laborioso con el objetivo de mejorar la temporada pasada y para ello cuenta con la buena noticia de la renovación del cuerpo técnico a la cabeza de Federico Fernández y como asistente a Ezequiel Vallet.

Esta será la tercera experiencia de Laterza en la Liga Nacional con pasos anteriores en Estudiantes de Concordia y la ya mencionada experiencia en el Turco juninense. También estuvo algunas temporadas en la Liga Argentina con Huracán de Trelew, Atenas de Carmen de Patagones y Ciclista Juninense.

Gallizzi en Instituto

Finalmente todos los rumores se confirmaron. El interno santafesino Tayavek Gallizzi jugará en Instituto la siguiente temporada de Liga Nacional. El exRegatas se despidió por medio de redes sociales del club remero buscando un nuevo horizonte luego de tres temporadas en Corrientes. El actual elemento de la Selección Argentina será parte del nuevo proyecto de la gloria.

Gallizzi acompañará a Lucas Victoriano en Instituto, justamente su último entrenador en Regatas. Además, estará junto a Santiago Scala, quien era el único con contrato en el cordobés de la temporada anterior. Instituto buscará la continuidad como prioridad de Martín Cuello. Promedió 11.7 ppp, 4.5 rpp, 0.9 app en 22 minutos con +16 de valoración siendo de los mejores jugadores nacionales de la temporada.

Una temporada de esplendor para Gallizzi. Mejoró sus números, fue mucho más protagonista en ofensiva, movimientos de calidad cerca del canasto, menos torpezas y mostrando su crecimiento en general. Su encuentro con mejor valoración fue ante Peñarol (20 pts, 10 rebotes y +31), aunque tuvo partidos de enorme nivel (vs Comunicaciones con 16 pts y 8 rebotes +26). Fue el mejor en la serie ante San Martín (14.3 ppp, 5.3 rpp).

Vildoza en Boca

El tucumano Leandro Vildoza charló con la web pickandroll sobre su llegada a Boca. Hizo mención a la temporada con Regatas, jugar torneos internacionales y lo que representa ser parte del xeneize en la búsqueda de nuevos objetivos.

"La verdad que estoy muy contento. Llegar a Boca es algo muy lindo y muy importante. Ahora voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Se dio porque Gonzalo (García) me llamó, me preguntó si tenía interés, obviamente que cuando me lo dijo ni lo dudé".

"También estoy totalmente agradecido con la gente de Regatas por estos dos años. Es un club hermoso y de primer nivel y también pensé en seguir acá pero cuando salió lo de Boca creo que era una oportunidad que no debía dejar pasar".

"La temporada en general fue positiva. Creamos una dinámica y una química muy buena, teníamos una identidad que la mantuvimos hasta el último partido y es algo que no se logra siempre y fue muy importante. Cada uno mostró su mejor versión durante la temporada y eso hizo que termináramos terceros".

"El cruce contra San Martín estuvo para cualquiera, los dos hicimos un gran año. Ellos demostraron que jugaron muy bien y nos ganaron bien, de hecho estuvieron a un tiro de dejar afuera a San Lorenzo que fue el campeón. Una temporada positiva desde lo colectivo e individual también porque crecí bastante en varios aspectos".

"Me sedujo mucho el hecho de jugar un torneo internacional. Creo que es algo muy importante y uno quiere volver a estar en los planos internacionales y son torneos de buen nivel y mostrarse es otra vidriera".

"Estoy muy entusiasmado, vamos a armar un equipo para hacer un gran papel, tratar de poner a Boca donde se merece. Vivir lo que es el mundo Boca, muchos querrían estar en mi lugar y voy a aprovecharlo al máximo".

"Mi objetivo principal es seguir creciendo, seguir afianzándome en la Liga. Tratar de ser de los mejores bases de la Liga, elegí Boca porque creo que acá puedo conseguir mis objetivos. Ojalá pueda algún día ir a entrenar con la selección (sic) que sería mi sueño más que un objetivo. Después podemos conseguir cosas con Boca y hacer un gran papel ahí".