Los Nuggets de Campazzo igualaron la serie ante Portland Trail Blazers

Los Nuggets sabían que irse de Denver con una desventaja de 0-2 dejaría la serie muy complicada de cara a los siguientes dos partidos en condición de visitante, y esta noche demostraron que el ánimo está intacto pese a ceder en el primer encuentro.

El equipo de Colorado jugó un gran partido y derrotó a Portland por 128 a 109 para igualar el duelo a una victoria por equipo antes de viajar a Oregon, donde volverán a verse las caras desde del próximo jueves.

Facundo Campazzo volvió a dejar una muy buena impresión con su actuación en el Ball Arena. Si bien tuvo inconvenientes a la hora de defender a Lillard (como casi todos los que lo hicieron), el base argentino terminó la noche con 12 puntos (2/6 en dobles, 2/4 en triples y 2/2 en libres), 6 asistencias, 3 rebotes y 3 recuperos en 30 minutos de acción.

La temperatura de la serie subió a partir de lo ocurrido esta noche, donde hubo más de una discusión, fuertes faltas, técnicas y demás. Y poco a poco Facu empieza a “meterse en la cabeza” de los Blazers; una muestra de ello se vio a 4:27 del final del tercer cuarto, cuando en una salida de costado se pegó a la marca de McCollum, quien lo empujó y fue multado con una flagrante (discutida en redes sociales).

Si bien los Nuggets jugaron un gran partido, y tuvieron nuevamente a Nikola Jokic como principal artífice (38 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias en 31 minutos), una de las claves del triunfo de los de Mile High City estuvo en el ajuste que hizo Mike Malone al inicio del tercer cuarto asignando a Aaron Gordon la defensa de Damian Lillard.

Lillard se mostró imparable durante el primer tiempo, más precisamente en el segundo cuarto, donde anotó 6 de sus 8 triples (récord de playoff para un primer tiempo) y le devolvió la vida a unos Blazers que se mostraban sin combustible.

El dueño de casa dominaba a gusto (53-35) promediando el segundo cuarto con un gran Michael Porter Jr (11) y el fructífero ingreso de Millsap (11), cuando “Dame” se puso la capa y comenzó su acto heroico: Seis triple seguidos para un total de 22 puntos que acercaron a su equipo a solo 61-65. De todas formas los Nuggets lograron cerrar el período con una ráfaga de 8-0 y se fueron más tranquilos al entretiempo (73-61).

La imposibilidad de frenar a Lillard encendió las alarmas en el staff de Denver, al que le salió a la perfección el cambio de estrategia. El base de Portland sumó 8 puntos en el tercer parcial, con 2/5 de cancha. Cerraría su planilla con 42 tantos y 10 asistencias en 42 minutos.

El partido se hizo muy friccionado durante el tercer cuarto, pero a pesar de los embistes de McCollum (9 pts) y del bajo porcentaje de cancha, Denver logró consolidarse en el marcador y llegar a escaparse hasta por 17 puntos (91-74

Entre el final del tercero y el inicio del cuarto período los dirigidos por Terry Stotts construyeron un parcial de 9-0 que nuevamente le inyectó cierta tensión a los Nuggets. Sin embargo le impidieron a Portland seguir sumando a larga distancia (apenas 1/6 en el período), y cuando Jusuf Nurkic abandonó la cancha por seis faltas, la visita comenzó a desinflarse.

Porter Jr terminó con 18 puntos, Gordon completó una muy buena actuación con 13, 6 rebotes y su gran defensa sobre Lillard, al tiempo que Monte Morris se destacó desde el banco con 12 tantos y 7 asistencias.

El Portland, que de todas maneras terminó el partido con un 48.5% en triples (16/33), Norman Powell sumó 15 tantos, mientras que McCollum fue autor de 21 tantos, producto de 9/12 de cancha. La serie sigue mañana jueves en Portland, Oregón, desde las 23.30.



Milwaukee dos a cero

Se confirmó la segunda victoria en la serie de Milwaukee Bucks ante Miami Heat, en un encuentro correspondiente al segundo juego de de la Primera Ronda de la Conferencia Este. Ahora manda 2-0 y quedó a mitad de camino de pasar a las semifinales.

Para la victoria fue clave los 31 puntos (12-23 en tiros de campo), 13 rebotes, seis asistencias, tres robos y una tapa que dio el griego Giannis Antetokounmpo. Logró ser la carta que desniveló el partido.

Bryn Forbes acabó como el segundo artillero con un total de 22 unidades producto del 6-9 en triples, además de cinco rebotes. Khris Middleton también se subió al podio con 17 tantos.

Miami no tuvo eficacia (40% en tiros de campo) y casi no anotó a distancia (8-28). Sus mejores hombres estuvieron en el banquillo: Dewayne Dedmon terminó con 19 unidades y nueve rebotes, mientras que Goran Dragic finalizó con 18 tantos.

Milwaukee tuvo un arranque a todo trapo ante Miami con la conversión de 10 triples y un total de 46 puntos. Bryn Forbes fue el principal activista con 4-5 a larga distancia para llegar a 14 puntos. Giannis, con nueve tantos y seis rebotes, y el base Jrue Holiday, con siete unidades y siete asistencias, fue lo mejor de un cuarto soñado que le dio 26 puntos de ventaja (46-20).

El Heat salió a quemar naves en el segundo parcial con un buen inicio de su pívot, Bam Adebayo, autor de cinco tantos, para un parcial 12-9. Giannis apagó un poco las llamas con tres dobles y una asistencia. Luego, llegó la escalada con Khris Middleton (10 puntos) y la compañía de Forbes (cinco unidades) para poner todo en orden, llevarse 32-31 el parcial e irse al descanso 78-51 arriba.

Muy poco de Miami, a tal punto que el veterano Dewayne Dedmon cerró con 13 puntos para ser el artillero del equipo en la primera mitad. Las figuras de Adebayo, Jimmy Butler y Duncan Robinson no peligraron y la banca no cambió la situación.

En el tercer cuarto volvió a dominar las acciones Milwaukee. Tuvo un gran inicio del trinomio Giannis (7)- Brook Lopez (5)- Middleton (4). Luego, los bombardeos de Bobby Portis, Pat Counnaughton y Forbes -un triple cada uno- cerraron 29-27 el parcial y con 29 unidades de ventaja para el local (107-78).

Miami entró ya con relevos al último cuarto, una clara señal de que daba por perdido el juego. Mike Budenholzer, por otra parte, decidió mantener a sus titulares unos minutos más. Luego, estuvieron Portis -seis tantos- y Jordan Nwora -cinco unidades- para ganar 25-20 el parcial y cerrar 132 a 98 el encuentro. La serie sigue mañana jueves en Florida desde las 23 horas.