Mauro Araujo: “Me gustaría probar cosas nuevas, veremos cómo está el mercado”

Mauro Araujo fue uno de los jugadores revelación de Argentino en la pasada temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El jugador habló de su experiencia en la máxima categoría y el futuro.



-¿Qué balance hacés de la última temporada?

-“El balance de la temporada del equipo fue muy bueno, tal vez nos quedó una espinita por no clasificar a play off, estuvimos ahí nomas: a uno o dos partidos. Lo positivo fue que logramos tener una identidad de juego que iba más allá del rival y es lo más remarcable durante todo el año”.

-Pudiste jugar como mayor tu primera Liga Nacional. ¿Cómo te sentiste?

-“Llevándolo a lo personal, creo que mi balance es positivo, me costó unos partidos adaptarme a la competencia pero luego pude desplegar mi juego en varios partidos y creo que eso es lo simportante”.



-Fue una liga atípica, ¿no?

-“La Liga tuvo varios equipos muy competitivos y otros que se tuvieron que adaptar a las circunstancias actuales, por lo que se partió un poco en cierto momento la tabla. Pero no por eso los partidos dejaban de ser competitivos y creo que Argentino es el claro ejemplo. Yendo a los equipos que me sorprendieron, esos fueron los finalistas: Quimsa y San Lorenzo. No sé si fue justo campeón o no, pero si sé que fueron justos finalistas y en las finales hay muchos factores que juegan. Lo llevaron a su favor”.



-¿Y tuviste un pariente tuyo, el juninense Nicolás Romano, jugando las finales?

-“Nico tuvo unas grandes finales, iba hablando con él en las previas y siempre estuvo muy convencido de que la iban a ganar. Creo que lo que pensaba y lo demostró en la cancha. Un párrafo aparte para su quinto juego y más que nada su último cuarto y ese triple con el que sentencian el partido. Él fue un factor fundamental”.



-¿Cómo vivís estos días sin competencia?

-“Soy un chico que hace varias cosas, que me gusta estudiar y tener proyectos. Así que ocupados, sumado a los entrenamientos que hago para poder llegar de la mejor manera a una próxima temporada”.



- ¿Y qué será de tu futuro inmediato?

-“Tengo ganas de probar cosas nuevas, pero después el mercado habla y dependiendo de lo que hay es lo que uno puede elegir. Así que no queda otra cosa que esperar el momento en el que tenga que elegir. Veremos cómo está el mercado”.