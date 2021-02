Ciclista perdió ayer en Viedma ante Villa Mitre

Ciclista Juninense sumó su segunda derrota en la burbuja de Viedma. En la tarde de ayer cayó contra Villa Mitre de Bahía Blanca por 98 a 74.

Ciclista arranco 6-0 abajo. José Gutiérrez y Franco Amigo encontraron rápidamente el gol y pusieron en ventaja a los bahienses.

Tras redoblar los esfuerzos defensivos, en seis minutos el Verdirrojo dio vuelta el resultado. Derrick Woods (1 doble 3 simples) y dos canastas consecutivas de Alejo Britos lo mandaron al frente 14-10.

Villa Mitre frenó el juego con un tiempo muerto computado y dominó luego los últimos cuatro minutos de manera total. Leandro Cecchi le aportó soluciones llegando desde el banco y el resto fue de José Gutiérrez y Franco Amigo: 16-23.

No hubo variación de juego hacia el segundo cuarto. Ciclista volvió a repetir 16 magros puntos y recibió 21 (32-44).

Federico Harina Martini y Ramiro Heirinch le dieron gol a Villa Mitre, que viajó tranquilo por el partido. Ciclista tuvo sustento en dos volcadas de Derrick Woods (más un doble) y algo de Alejo Britos.

Villa Mitre le sacó 22 de diferencia en dos minutos del tercer cuarto. Leandro Cecchi y Federico Harina Martini, intratables. Luego estiró a 25 (41-65) a falta de cinco minutos para el cierre con la aparición en el goleo de Ramiro Heirich (1 triple, 2 dobles).

El último cuarto estuvo de más. Mañana el Verdirrojo enfrentará a Del Progreso de General Roca, Río Negro, a las 18.30.





Ayer

Sportivo América 86 vs Balsuar Tiro Federal 72

Echagüe 74 vs Independiente (Sde) 64

Ameghino 89 vs Estudiantes (T) 71

Parque Sur 71 vs Gimnasia (La Plata) 83

Ciclista 74 vs Villa Mitre 98



Hoy

11 Independiente (Sde) vs Sportivo América

16:30 Villa San Martín vs Echague

16:30 Riachuelo vs San Isidro

19 Tiro Federal vs Colón (Sf)

19 Salta Basket vs Ameghino

21:30 Central (Ceres) vs Unión (Sf)

21:30 Estudiantes (T) vs Deportivo Norte





Fecha 3

Lunes 22 de febrero

16.00 – Villa Mitre - Estudiantes

18.30 – Del Progreso - Ciclista

21.30 – Atenas - Quilmes

Libre: Depo Viedma



Fecha 4

Martes 23 de febrero

16.00 – Estudiantes – Del Progreso

18.30 – Quilmes – Villa Mitre

21.30 – Ciclista – Depo Viedma

Libre: Atenas





Fecha 5

Miércoles 24 de febrero

16.00 – Quilmes - Estudiantes

18.30 – Atenas – Del Progreso

21.30 – Villa Mitre – Depo Viedma

Libre: Ciclista.